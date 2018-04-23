«Плаза» и ЮИТ построят 21-этажную гостиницу на юге Петербурга

Строительство гостиницы на 534 номера начнётся на пересечении Дунайского и Витебского проспектов во втором квартале 2018 года. Договор генподряда на строительство первой очереди ООО «Новый век» (структура «Плаза Лотус Груп» Михаила Зингаревича ) подписало с финской строительной компанией ЮИТ. Как сообщает пресс-служба ЮИТ, стороны не разглашают стоимость сделки.

Первая очередь гостиницы будет зданием переменной этажности — от 7 до 21 этажа, — с паркингом и велопарковакми. На первых двух этажах оборудуют помещения общественно-делового назначения. Согласно договору, работы по строительству первой очереди гостиницы завершатся во втором квартале 2020 года.

Ранее «Плаза Лотус Груп» просила повысить предельную высоту строительства для будущего отеля на Приморском проспекте.

Напомним, в январе 2016-го «Плаза» предложила Смольному инвестпроект, в рамках которого компания была готова вложить более 30 млрд рублей в строительство шести отелей. В марте того же года Смольный признал все шесть компаний-застройщиков отелей единым стратегическим инвестором. Участки компания получила в аренду без торгов — на Яхтенной улице, в устье реки Смоленки, на Синопской набережной, улице Александра Невского, на Витебском проспекте и проспекте Большевиков. Часть из них, впрочем, «Плаза» впоследствии продала. Среди них оказался участок на Александра Невского — он перешел под контроль ООО «Кравт Инвест», принадлежащего миллиардеру-рыбопромышленнику Игорю Евтушку. А два отеля в устье реки Смоленки «Плаза» построит вместе с «Мастер Девелопмент», который приобрел в проекте 67%.

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