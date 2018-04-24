Власти пояснили, какая компенсация положена жителям расселяемых домов на ДОКе

Тюмени сегодня, 24 апреля, городские власти провели встречу с жильцами ДОКа, которые попали под расселение. Собственники квартир в домах № 41 и 43 на улице Тюменской обратились в редакцию сайта 72.ru и высказали жалобы на ход программы развития застроенных территорий. Землю, на которой стоит больше десятка домов, выкупил застройщик — группа компаний «В72», который взял на себя обязательства по расселению жителей многоквартирников на данном участке. Строители будут возводить новые дома и постепенно сносить старые деревянные двухэтажки. Квартиры в домах № 41 и 43 в прошлом году оценила компания, нанятая администрацией, а после это же сделали специалисты, пришедшие от застройщика. Последние предложили за квартиры почти вдвое меньше. Например, за двухкомнатную квартиру оценщики администрации выставили цену в три миллиона рублей, а оценщики от застройщика — менее 1,7 миллиона рублей. Ситуация возмутила жителей, разъяснения о том, как должна проходить процедура и сколько должен платить застройщик, дали чиновники.

— Уже было много обращений не только из этих, но и из других домов, — рассказал заместитель главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. — По договору по развитию застроенных территорий обязанности застройщика состоят в том, что он обязан по оценке, которую делает муниципалитет, произвести собственникам оплату. Сумма включает стоимость квартиры и доли земельного участка, общего имущества, затраты на переезд. По договору застройщик должен произвести людям выплаты до декабря 2019 года. В прошлом году от него поступило письмо, чтобы начали процедуру по изъятию и оценке жилых помещений и участков домов № 41 и 43 на улице Тюменской раньше определенных сроков. Администрация подготовила соответствующее распоряжение, и была проведена оценка. Все собственники квартир в этих домах, за исключением одного, получили информацию по размерам возмещения. Теперь мы должны заключить соглашение, по которому администрация изымает собственность горожан, а застройщик делает оплату. Это требование Градостроительного кодекса, других вариантов законодательство не предусматривает. Подавляющее большинство согласилось с размером возмещения.

Весной деревянные дома подтапливает талая вода

Чиновник попросил застройщика пояснить, что за предложения он делал жильцам и что за размеры выплат им предлагались. Группа компаний «В72» подтвердила, что провела собственную оценку.

— Параллельно с подачей заявления в администрацию мы начали свою оценку, — пояснил генеральный директор «В72» Максим Карпов . — Когда ее получили, поняли, что этих денег недостаточно для приобретения жилья. Поэтому мы предложили варианты по предоставлению квартир равной или большей площади в любой районе города. Мы встречались с жильцами, подавляющее большинство отказалось. Были два человека, которые ушли с сомнениями. На сегодняшний день, как мы понимаем, отказались все от данного предложения. Мы будем работать по договору, заключенному с городом.

Максим Карпов добавил, что оценку делала компания, которая проводит оценку квартир на продажу. Представители администрации заверили жителей, что они могут руководствоваться только той оценкой, которая была проведена по методике, предусмотренной законом, и по заказу администрации. Именно по этим суммам и будут заключены договоры с собственниками. Дома хотят расселить до конца года.

В домах № 41 и 43 только у некоторых жителей проведена вода. Туалет дли жильцов находится неподалеку от многоквартирников

Людям, которых не устраивают суммы, указанные в оценке по заказу администрации, могут не соглашаться на предложение. Изъятие будет проводиться в принудительном порядке через суд, как это предусматривает Жилищный кодекс. В рамках процесса может быть представлена другая оценка, которая может отличаться от предложенной суммы. Окончательную стоимость в таком случае устанавливает суд. Решения собственников принимают до начала мая.