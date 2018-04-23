Пожар в доме на улице Депутатской уничтожил квартиру

В доме на улице Депутатской 21 апреля около 17 часов произошел пожар, узнал KOSTROMA.TODAY. Туда выехали 15 пожарных.

До квартиры, в которой произошло возгорание, им пришлось добираться по пожарной лестнице. Пожар удалось потушить довольно быстро, однако жилье сейчас стало непригодным для людей.

По информации ГУ МЧС по Костромской области, огонь испортил постельное бельё, кровать, телевизор, стекло пакет и входную дверь. Также закоптились стены и потолок в комнате. Точный ущерб ещё выясняется.

К счастью, никто из людей не пострадал. Виновники пожара пока неизвестны.