На Ямале застройщик заплатит многомиллионный штраф за срыв сдачи квартир для переселенцев

В Тазовском районе застройщик оштрафован на 23 миллиона рублей за сорванные сроки сдачи квартир в для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, контракты на приобретение в муниципальную собственность 47 жилищных помещений у компании «СибИнвестСтрой» были заключены в декабре 2016 года. Общая стоимость квартир составила 206 миллионов рублей.

«Застройщик своевременно не исполнил договорные обязательства, строящиеся дома не введены в эксплуатацию до 30.07.2018, в связи с чем 47 семей из Тазовского района были вынуждены проживать в аварийном жилье», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Руководителю общества внесено представление, в отношении ООО «СибИнвестСтрой» и генерального директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

«Мировым судьей Тазовского судебного района, с учетом позиции прокурора, назначены административные штрафы в размере 23 319 829,1 рублей и 1 165 991,45 рубль, соответственно», — подчеркивают в ведомстве.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.