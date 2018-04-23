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На Ямале застройщик заплатит многомиллионный штраф за срыв сдачи квартир для переселенцев
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На Ямале застройщик заплатит многомиллионный штраф за срыв сдачи квартир для переселенцев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тазовском районе застройщик оштрафован на 23 миллиона рублей за сорванные сроки сдачи квартир в для переселенцев из аварийного жилья.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, контракты на приобретение в муниципальную собственность 47 жилищных помещений у компании «СибИнвестСтрой» были заключены в декабре 2016 года. Общая стоимость квартир составила 206 миллионов рублей.
«Застройщик своевременно не исполнил договорные обязательства, строящиеся дома не введены в эксплуатацию до 30.07.2018, в связи с чем 47 семей из Тазовского района были вынуждены проживать в аварийном жилье», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Руководителю общества внесено представление, в отношении ООО «СибИнвестСтрой» и генерального директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).
«Мировым судьей Тазовского судебного района, с учетом позиции прокурора, назначены административные штрафы в размере 23 319 829,1 рублей и 1 165 991,45 рубль, соответственно», — подчеркивают в ведомстве.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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