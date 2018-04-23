Ещё
Дачный дом и автомобиль горели в ночь на 23 апреля в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дачный дом и автомобиль горели в ночь на 23 апреля в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.
Как отмечается в сообщении, около 23 часов 22 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании дома под дачу, расположенного в деревне Деяново городского округа Семеновский. В результате пожара обгорела кровля и внутренняя отделка дома. Общая площадь, пройденная огнем, составила 48 кв. метров.
В половине третьего ночи 23 апреля поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Московском районе Нижнего Новгород. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 0,2 кв. метра.
Newsroom24: последние новости
Тысяча жилых домов построено в Нижегородской области за три месяца 2018 года Епархия намерена построить в парке Кулибина дом причта Роструд опубликовал график выходных в майские праздники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»142
Индия лишила Россию Су-5789
Центр Еревана парализован402
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение