Дачный дом и автомобиль горели в ночь на 23 апреля в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, около 23 часов 22 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании дома под дачу, расположенного в деревне Деяново городского округа Семеновский. В результате пожара обгорела кровля и внутренняя отделка дома. Общая площадь, пройденная огнем, составила 48 кв. метров.

В половине третьего ночи 23 апреля поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Московском районе Нижнего Новгород. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 0,2 кв. метра.