ПИК покупает крупный жилой проект рядом с «Москва-Сити»

Как рассказал изданию владелец текущего застройщика проекта "Шатер девелопмент" Михаил Хубутия , он уже договорился с ПИК о продаже и передал проект в управление нового девелопера.

"У меня остается небольшой пакет", — уточнил он.

"Западный порт" — проект застройки 10,5 гектара территории бывшего Западного речного порта между берегом Москвы-реки и Большой Филевской улицей, предполагающий строительство около 380 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Сейчас строится первая очередь площадью около 28 тысяч квадратных метров. Как указывается в статье, проект изначально ориентировался на сотрудников компаний, работающих в "Москва-Сити".

Стороны не раскрывают сумму сделки. Близкий к одной из сторон источник сообщил изданию, что объем сделки будет порядка 6,5 миллиардов рублей — первый взнос составит 2,5 миллиарда, остальное — в рассрочку.

По оценке экспертов, опрошенных газетой, общая стоимость проекта для ПИК может составить около 20 миллиардов рублей.