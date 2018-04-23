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ПИК покупает крупный жилой проект рядом с «Москва-Сити»
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ПИК покупает крупный жилой проект рядом с «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Девелоперская группа "ПИК" покупает крупный жилой проект "Западный порт" рядом с "Москва-Сити", сообщила в понедельник газета "Ведомости".
Как рассказал изданию владелец текущего застройщика проекта "Шатер девелопмент" Михаил Хубутия, он уже договорился с ПИК о продаже и передал проект в управление нового девелопера.
"У меня остается небольшой пакет", — уточнил он.
"Западный порт" — проект застройки 10,5 гектара территории бывшего Западного речного порта между берегом Москвы-реки и Большой Филевской улицей, предполагающий строительство около 380 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Сейчас строится первая очередь площадью около 28 тысяч квадратных метров. Как указывается в статье, проект изначально ориентировался на сотрудников компаний, работающих в "Москва-Сити".
Стороны не раскрывают сумму сделки. Близкий к одной из сторон источник сообщил изданию, что объем сделки будет порядка 6,5 миллиардов рублей — первый взнос составит 2,5 миллиарда, остальное — в рассрочку.
По оценке экспертов, опрошенных газетой, общая стоимость проекта для ПИК может составить около 20 миллиардов рублей.
Группа "ПИК" — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
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