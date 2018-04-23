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Смеющегося мужчину спасли из горящей квартиры в Казани
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Смеющегося мужчину спасли из горящей квартиры в Казани 

dom.lenta.ru 40 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Квартира сгорела в одном из жилых домов Казани в воскресенье, 22 апреля. Пожарных вызвали очевидцы, заметившие в окнах языки пламени и человека, который смеялся. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».
Пожар произошел в доме на улице Латышских Стрелков. Находившиеся на улице люди увидели, как горит квартира на пятом этаже. Из окон помещения выглядывал человек и смеялся. Спасателям пришлось взламывать дверь, чтобы вытащить мужчину из огня. С ожогами различной степени его госпитализировали.
По словам соседей, владелец сгоревшей квартиры психически нездоров. Он периодически выкидывает из окон вещи, приносит с помойки мусор. Незадолго до пожара мужчина грозился спалить весь дом и бросался в прохожих разными предметами.
В причинах возникновения пожара разбираются пожарные дознаватели.
На прошлой неделе в Белгороде местная жительница спалила квартиру из-за своей религиозности. Женщина решила помолиться и зажгла свечу, которая упала и спровоцировала возгорание. Хозяйка жилья не смогла справиться с пожаром самостоятельно. По свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна на несколько метров. Возгорание ликвидировали спасатели. Женщина и ее соседи не пострадали.
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