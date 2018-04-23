Смеющегося мужчину спасли из горящей квартиры в Казани

Квартира сгорела в одном из жилых домов Казани в воскресенье, 22 апреля. Пожарных вызвали очевидцы, заметившие в окнах языки пламени и человека, который смеялся. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

Пожар произошел в доме на улице Латышских Стрелков. Находившиеся на улице люди увидели, как горит квартира на пятом этаже. Из окон помещения выглядывал человек и смеялся. Спасателям пришлось взламывать дверь, чтобы вытащить мужчину из огня. С ожогами различной степени его госпитализировали.

По словам соседей, владелец сгоревшей квартиры психически нездоров. Он периодически выкидывает из окон вещи, приносит с помойки мусор. Незадолго до пожара мужчина грозился спалить весь дом и бросался в прохожих разными предметами.

В причинах возникновения пожара разбираются пожарные дознаватели.