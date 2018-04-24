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В Омске потратят 500 тысяч рублей на аренду автомобилей для сенаторов
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В Омске потратят 500 тысяч рублей на аренду автомобилей для сенаторов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
В Законодательном собрании Омской области планируют арендовать автомобили для Елены Мизулиной и Виктора Назарова, которые представляют регион в Совете Федерации. Машину возьмут в аренду на 840 часов. На эти цели потратят 493 тысячи рублей.
Автомобили должен быть выпущен не ранее 2011 года. В машинах должен быть кондиционер или система климат-контроля. Для пассажиров приготовят бутылку негазированной минеральной воды, пластиковые стаканчики и пачку влажных салфеток. Также в стоимость входит зарплата личных водителей, которые должны иметь российское гражданство и опрятный внешний вид. На работу возьмут только людей без судимостей.
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 Ещё 2 источника 
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