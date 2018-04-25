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В Омске отремонтируют 8 дорог за 113 млн рублей
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В Омске отремонтируют 8 дорог за 113 млн рублей 

АиФ-Омск 22 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
В мэрии Омска определили подрядчиков на ремонт 10 дорог. Так, на эти цели потратят более 113 млн рублей. Контракт на ремонт Окружной дороги заключат с компанией «Арт РемСтрой». За работу организация получит 67,6 млн рублей.
Ремонтом семи улиц в Центральном округе займётся компания «Перспектива». С ней заключат контракт на сумму 45,7 млн Организация отремонтируют улицы Красный Пахарь, 5-ю Северную, Барнаульскую, Железнодорожную, Пристанционную, 10 и 11-ю Ремесленные. Работы завершат до 1 сентября.
Напомним, что всего в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог.
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 Ещё 5 источников 
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