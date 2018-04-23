Граждан все чаще вводят в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости 

Случаи введения граждан в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости становятся массовыми. На прошлой неделе «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать указание о принятии мер по возможному массовому нарушению прав граждан при выдаче займов под залог недвижимости в Новосибирске, пишет «Коммерсант». По объявлению в местной газете граждане обращались в ООО «Финансовое содействие бизнесу» за займом, после этого с ними связывался Николай Шевченко и предлагал получить деньги под залог недвижимости. За день до заключения договора займа под предлогом оформления залога заключался договор купли-продажи квартиры, в котором было указано, что расчеты между сторонами произведены в полном объеме и квартира должна быть освобождена в течение месяца. При этом указанные в договоре средства за продажу недвижимости заемщики не получали. Заем на несколько сотен тысяч рублей оформлялся отдельным договором. Деньги граждане получали и начинали выплачивать долг, но вскоре узнавали, что квартира им уже не принадлежит.
В марте в ОНФ обратились трое пострадавших, двое из которых по такой схеме лишились жилья. Третьей удалось признать договор купли-продажи недействительным, но она осталась должна 1 млн руб., якобы полученный за продажу квартиры. Правоохранительные органы выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия признаков преступления. Пострадавшие сами подписывали договоры купли-продажи и расписку о полном произведении расчета. Суды также вставали на сторону кредитора.
По оценке экспертов ОНФ, за семь лет более ста человек подписали с этим мошенником подобные договоры и лишились жилья. Ранее стало известно о схеме оформления одной из микрофинансовых организаций (МФО) займов под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой. Сейчас в результате подобной сделки рискует остаться без квартиры многодетная семья.
Юридически схемы могут быть оформлены лучше или хуже, но подобные займы выдаются с умыслом завладеть имуществом, а людей вводят в заблуждение, подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. По его словам, в совокупности с «вопиющей финансовой безграмотностью» людей, которые готовы подписывать что угодно, не читая, пробелы в законодательстве, позволяющие кому угодно заниматься выдачей займов под залог недвижимости, создают предпосылки для таких практик. Правоохранительные органы зачастую отказываются защищать граждан по формальным основаниям, полагает он.
Поможет ли жертвам мошенника Генпрокуратура, пока неясно (там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию). Чтобы не стать жертвами мошенников, гражданам стоит быть предельно бдительными по отношению к кредиторам, указывают эксперты. Юристы предупреждают, что гражданам, оказавшимся жертвами подобной схемы, будет сложно вернуть жилье.