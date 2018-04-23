Граждан все чаще вводят в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости

Случаи введения граждан в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости становятся массовыми. На прошлой неделе «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой дать указание о принятии мер по возможному массовому нарушению прав граждан при выдаче займов под залог недвижимости в Новосибирске , пишет «Коммерсант». По объявлению в местной газете граждане обращались в ООО «Финансовое содействие бизнесу» за займом, после этого с ними связывался Николай Шевченко и предлагал получить деньги под залог недвижимости. За день до заключения договора займа под предлогом оформления залога заключался договор купли-продажи квартиры, в котором было указано, что расчеты между сторонами произведены в полном объеме и квартира должна быть освобождена в течение месяца. При этом указанные в договоре средства за продажу недвижимости заемщики не получали. Заем на несколько сотен тысяч рублей оформлялся отдельным договором. Деньги граждане получали и начинали выплачивать долг, но вскоре узнавали, что квартира им уже не принадлежит.

В марте в ОНФ обратились трое пострадавших, двое из которых по такой схеме лишились жилья. Третьей удалось признать договор купли-продажи недействительным, но она осталась должна 1 млн руб., якобы полученный за продажу квартиры. Правоохранительные органы выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия признаков преступления. Пострадавшие сами подписывали договоры купли-продажи и расписку о полном произведении расчета. Суды также вставали на сторону кредитора.

По оценке экспертов ОНФ, за семь лет более ста человек подписали с этим мошенником подобные договоры и лишились жилья. Ранее стало известно о схеме оформления одной из микрофинансовых организаций (МФО) займов под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой. Сейчас в результате подобной сделки рискует остаться без квартиры многодетная семья.

Юридически схемы могут быть оформлены лучше или хуже, но подобные займы выдаются с умыслом завладеть имуществом, а людей вводят в заблуждение, подчеркивает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов . По его словам, в совокупности с «вопиющей финансовой безграмотностью» людей, которые готовы подписывать что угодно, не читая, пробелы в законодательстве, позволяющие кому угодно заниматься выдачей займов под залог недвижимости, создают предпосылки для таких практик. Правоохранительные органы зачастую отказываются защищать граждан по формальным основаниям, полагает он.