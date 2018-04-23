Где найти самую дешевую квартиру в Подмосковье

Подведя итоги первого квартала нынешнего года на рынке первичной недвижимости Московской области , эксперты по недвижимости пришли к выводу, что основные динамические показатели в этом сегменте ощутимо снизились.

Так, к началу апреля в экспозиции региона, по данным аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость», было представлено чуть более 163,9 тысячи объектов в 710 жилых комплексах. В аналогичном периоде прошлого года самих ЖК, где велись активные продажи, было немного меньше (675), однако лотов насчитывалось аж 176 тысяч с хвостиком. Прошлогодние и нынешние темпы реализации новых квартир также заметно разнятся. Если в апреле 2017 года в среднем каждому жилому комплексу удавалось продавать по 86 квартир в квартал, то теперь — только 53. Пожалуй, единственное, что осталось практически неизменным, так это средневзвешенная цена квадратного метра и общая стоимость квартиры. В 2017 году жилой «квадрат» оценивался в 78,7 тысячи, а квартира целиком — в 4,3 миллиона рублей, в настоящий момент это, соответственно, 80 тысяч и 4,2 миллиона рублей.

Если же говорить о крайних точках ценового диапазона, то наиболее дорогие квартиры сейчас выставлены на продажу в Химках , где «квадрат» оценивается на данный момент в 99,8 тысячи рублей, а квартира торгуется на средней отметке в 6,7 миллиона рублей. В одной компании с Химками оказался еще и Одинцовский район, где девелоперы просят 95,6 тысячи рублей за квадратный метр жилья в новостройке и 5,2 миллиона за целую квартиру.

Самые же дешевые предложения по стоимости квадратного метра можно отыскать в Павлово-Посадском, Клинском и Орехово-Зуевском районах. В первом таковой оценивается сейчас в 39,6 тысячи рублей (+6,8 тысячи к аналогичному периоду прошлого года), во втором — в 40,9 тысячи рублей, а в последнем — в 41,2 тысячи рублей.

Если же за точку отсчета принимать общую стоимость квартиры, то расклад по низкобюджетным предложениям будет выглядеть несколько иначе. Замыкать тройку лидеров по этому показателю выпадает Ногинскому району (в среднем 2,2 миллиона рублей за лот), Орехово-Зуевскому и Чеховскому районам остается довольствоваться вторым местом со средневзвешенным ценником на уровне 2 миллионов рублей. Честь же именоваться наиболее дешевым районом области достается Воскресенскому району, где квартиры распродаются в среднем по 1,4 миллиона рублей.

Наибольшее количество имеющихся квартир в новостройках, по данным экспертов, сосредоточено в трех районах области — Мытищинском (11% от общего объема), Ленинском (13%) и Красногорском (16%). Однако с позиций реальной покупательской активности тройка лидеров выглядит иначе, и тот же Ленинский район занимает в ней лишь последнюю строчку с показателем в 13%. На втором месте расположился Люберецкий район (16% всего спроса в регионе). Однако больше всего покупателей жаждут приобрести жилье в Одинцовском районе, здесь спрос даже превысил предложение (соотношение процентных показателей составляет 17:11). Справедливости ради следует отметить, что ровно такая же картина складывается в Люберецком и Мытищинском районах (процентные соотношения спроса к предложению тут, соответственно, 16:9 и 12:11).

Чуть меньший процент граждан интересуется жильем в Красногорске Мытищах , а также Балашихе и Химках. Аутсайдерами в ТОП-10 наиболее востребованных в среде потенциальных покупателей районов (с одинаковым показателем в 2%) оказались Наро-Фоминский, Пушкинский и Солнечногорский.

Однако самая катастрофическая ситуация с востребованностью новых квартир складывается в Подольске и Домодедове, а также в следующих городских округах и районах Подмосковья: Орехово-Зуевском, Каширском, Ногинском, Истринском, Дмитровском, Раменском , Щелковском, Ступинском, Рузском, Воскресенском, Чеховском, Клинском, Коломенском, Талдомском и Павлово-Посадском. Там в период с января по март 2018 года проведено не более 1% от общего числа сделок купли-продажи жилья в новостройках. Но, откровенно говоря, выбирать здесь гражданам особо и не из чего, во всех этих районах индекс предложения новых объектов не просто невысок, он катастрофически мал — не более 1% от общего объема.

Как говорит руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов , уровень спроса на новое жилье определяется рядом ключевых факторов, в числе которых — престижность направления и удаленность локации от МКАДа, а также уровень транспортной инфраструктуры, связывающей ее со столицей. Следовательно, восточные и юго-восточные районы вполне ожидаемо и закономерно демонстрируют самые низкие показатели как по объему предложения, так и по уровням спроса и стоимости как стереотипно непрестижные.