Улицу Металлургов собираются застроить 30-этажными домами

Вдоль улицы Металлургов может появиться огромный жилой комплекс на 23 тысячи человек. 26 апреля архитекторы Градостроительного совета рассмотрят концепцию пространственного развития застройки улицы Металлургов от Заводской до Отрадной.

«Общая площадь рассматриваемого участка в рамках конкурсного проекта — 70 гектаров, — указано в проектной документации. — Из них площадь жилой застройки — 56 гектаров, площадь объектов образования — 4,2 гектара, площадь территории объектов общественно-делового назначения — 2,1 гектара, площадь объектов городского значения — 3,3 гектара, а площадь рекреационных территорий — 4 гектара».

На улице Металлургов планируют построить дома до 30 этажей, то есть до 100 метров. Также там планируют паркинги, в которых будут встроенные магазины. Плотность населения составит 412,5 человека на гектар. Обеспеченность жилым фондом — 30 «квадратов» на человека.

Разработкой проекта занимались две компании: архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» и ООО «Авант-Проект». На этой территории запланированы две школы на 2000 мест и три детских сада на 350 мест.