Проблемный жилой дом на 488 квартир в Троицке введен в эксплуатацию

Проблемный дом в Троицке введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Проблемный объект по адресу: Троицк, ул. Текстильщиков, вл. Е-42 введен в эксплуатацию 20 апреля 2018 г. (№ 77-227000— 129-2018). Данный жилой дом, рассчитанный на 488 квартир, был включен в список проблемных объектов в Москве , по нему Москомстройинвестом была разработана «дорожная карта». Теперь свыше 400 семей смогут получить ключи от своих квартир», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

В 2004 г. застройщик ООО «Десна» на основании инвестиционного контракта с администрацией Московской области приступил к строительству многоквартирного дома площадью свыше 50 тыс. кв. м с подземной автостоянкой. Застройщик реализовывал гражданам квартиры и нежилые помещения по договорам соинвестирования.

В 2008 г. ООО «Десна» переуступило права и обязанности по инвестконтракту на ООО «Старкос-А». Таким образом, ООО «Старкос-А» приняло на себя обязательства по завершению строительства дома и перезаключило с гражданами прежние договоры соинвестирования на договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) в соответствии с требованием 214-ФЗ. В марте 2016 г. застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ, однако по результатам соответствующей проверки ему выдало предписание об устранение нарушений.