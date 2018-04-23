Тольяттинская «Весна» более чем в 6 тыс. раз снизила кадастровую стоимость своего самарского участка

Территория, о которой идет речь, расположена в Кировском районе Самары , на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской. Ее площадь 93 649 кв. м. Первоначально участок был предназначен для размещения на нем торгово-развлекательного центра. Владело им на праве собственности московское ОАО «МКапитал», в 2014 г. территорию выкупило тольяттинское АО «Весна», принадлежащее Татьяне Жученко. В 2016 г. произошел раздел участка на два — площадью 93 054 и 595 кв. м.

Спустя еще несколько лет новый собственник неожиданно обнаружил, что несет слишком большое бремя платежей в бюджет. До раздела участка, предназначенного под строительство ТЦ, его кадастровая стоимость составляла 955,5 млн рублей. В связи с этим для собственника рассчитывался высокий земельный налог. Согласно данным налогового калькулятора на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ, за год сумма составила 14,33 млн руб., а за период владения с 2015-го по 2017 год — 42,99 млн рублей.

В феврале 2018 г. «Весна» обратилась в Кировский районный суд с иском к управлению Росреестра Самарской области , требуя исправить ошибку, якобы допущенную при определении кадастровой стоимости участка. В «Весне» указали на то, что участок используется не для размещения торгового центра, а под выращивание овощей и фруктов.

Теперь, как сообщает издание, компания сбила кадастровую стоимость своей площадки более чем в 6 тыс. раз. В конце марта 2018 г. суд удовлетворил иск «Весны» и установил для участка на Московском шоссе новую стоимость -156,5 тыс. руб. (вместо 955,5 млн рублей). Это отразилось и на размере налогообложения. Согласно данным на сайте ФНС России, ставка для участков сельскохозяйственного назначения составляет только 0,3%. Для прежнего же разрешенного вида использования территории ставка составляла 1,5%. Таким образом, годовой размер налога упал с 14,33 млн рублей до 470 рублей.

При этом эксперты «СО» считают, что теперь, в случае если «Весна» добросовестно выплачивала налоги за период с 2015-го по 2017 г., налоговая произведет перерасчет и разницу вернут собственнику участка. «Согласно п. 1 ст. 391 Налогового кодекса РФ , при определении налоговой базы учитывается изменение кадастровой стоимости участка, если оно произведено вследствие исправления ошибки, — пояснила генеральный директор юридической компании „Прайд“ Дана Борисова . — В этом случае изменение учитывается начиная с налогового периода, в котором была допущена такая ошибка».

В то же время иной точки зрения придерживается начальник правового управления ООО «САМКОРП» Анастасия Шухрова. «В случае изменения кадастровой стоимости участка по решению комиссии или решению суда сведения о кадастровой стоимости учитываются при определении налоговой базы, — подтверждает Анастасия Шухрова. — Они учитываются начиная с налогового периода, когда было подано заявление о пересмотре стоимости, но не ранее даты внесения в кадастр прежней стоимости, ставшей предметом оспаривания.

По данному вопросу также высказывался Конституционный суд РФ. Из его позиции можно сделать вывод, что изменение кадастровой стоимости в соответствии с решением суда не доказывает недостоверность содержащихся в госкадастре данных. Таким образом, пересчитать земельный налог за периоды, предшествующие вступлению в силу судебного акта, налогоплательщик не может». В свою очередь Дана Борисова комментирует срок подачи иска, поскольку с момента приобретения участка с неверной кадастровой стоимостью прошло почти четыре года. «Позднее обращение в суд связано только с тем, что собственники обязаны выполнять ряд требований до обращения в суд. Например, соблюдение предварительного досудебного порядка урегулирования спора, — напоминает Дана Борисова. — Часто регистрационные органы затягивают рассмотрение данных обращений. Что мы и видим в данном случае. Представители АО „Весна“ обратились в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Но заявление не приняли по причине отсутствия выписки из ЕГРН, отсутствия документов, подтверждающих недостоверность сведений об объекте. Как правило, обращение в суд — это последняя стадия подобных споров. В судебной практике не имеет значения, как быстро вы обратились с заявлением об исправлении ошибки — как только стали собственником или через три года».

В Росреестре на запрос относительно исправления кадастровой ошибки ответить не успели. В АО «Весна» свою позицию на момент сдачи номера в печать не прокомментировали.