Владельцам «домашних хостелов» намерены поднять плату за жилье

Хостелы в жилых домах должны быть оборудованы приборами учета коммунальных услуг, а сами услуги для хозяина квартиры-гостиницы могут подорожать — на днях федеральный Минстрой внес изменения в законопроект от 13 мая 2016 года, передает "Уралинформбюро"

Пакет поправок размещен на сайте правительства РФ. Согласно документу, собственник жилья в многоквартирном доме может превратить его в гостиницу, если соблюдены определенные строгие условия.

Кроме наличия в ней обязательных счетчиков воды, газа и электроэнергии, сама квартира должна быть не единственным для владельца пригодным местом проживания, а на каждого зарегистрированного в ней должно приходиться не более 6 квадратных метров. При этом хозяин лишается права на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также права на компенсацию коммунальных расходов.

Точку в вопросе, разрешить или не разрешить появление хостела в жилом доме, поставит собрание жильцов. Голосование будет засчитано, если в нем примет участие более 50% собственников жилья в доме с двумя и более подъездами либо 75% собственников в доме с одним подъездом.

За превращение квартиры в хостел должно проголосовать не менее трех четвертей жильцов, имеющих право голоса. При этом решающую роль будет играть мнение тех, чьи квартиры расположены «через стенку» от будущей мини-гостиницы. Если хотя бы один из них скажет «нет» — хостелу не бывать. Но даже если соседи дадут добро, они вправе поднять для владельца хостела размер платы за пользованием общедомовым имуществом и определить максимальное количество койко-мест, разрешенное в домашней гостинице.

Поправки вступают в силу с 1 октября 2018 года. Если до этой даты собственник квартиры-хостела не выполнит вышеозначенные требования, он лишится права на предоставление гостиничных услуг.

Следует отметить, что на территории Екатеринбурга сегодня работает 68 хостелов общей вместимостью 1 352 места. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», из них лишь 15 расположены в нежилых помещениях, остальные — в многоквартирных жилых домах.