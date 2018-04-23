В Орловской области застройщик скрыл информацию от дольщиков

Орловской области прокуратура Урицкого района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

В ходе контрольных мероприятий в деятельности застройщика ООО «Домстрой» были выявлены нарушения.

В соответствии с законом застройщик, привлекающий средства дольщиков, обязан обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности, о внесении изменений в проектную документацию на официальном сайте.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, ООО «Домстрой» в нарушение требований законодательства, несмотря на то, что в проектную документацию были внесены изменения о переносе сроков вода в эксплуатацию одного из строящихся домов, не разместил сведения на официальном сайте. Таким образом компания лишила граждан возможности оперативно получить достоверную информацию о деятельности застройщика.

Урицкий межрайонный прокурор внес представление генеральному директору ООО «Домстрой». Прокуратура держит на контроле рассмотрение акта.