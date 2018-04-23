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В Орловской области застройщик скрыл информацию от дольщиков
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В Орловской области застройщик скрыл информацию от дольщиков 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области прокуратура Урицкого района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
В ходе контрольных мероприятий в деятельности застройщика ООО «Домстрой» были выявлены нарушения.
В соответствии с законом застройщик, привлекающий средства дольщиков, обязан обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности, о внесении изменений в проектную документацию на официальном сайте.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, ООО «Домстрой» в нарушение требований законодательства, несмотря на то, что в проектную документацию были внесены изменения о переносе сроков вода в эксплуатацию одного из строящихся домов, не разместил сведения на официальном сайте. Таким образом компания лишила граждан возможности оперативно получить достоверную информацию о деятельности застройщика.
Урицкий межрайонный прокурор внес представление генеральному директору ООО «Домстрой». Прокуратура держит на контроле рассмотрение акта.
Сообщение В Орловской области застройщик скрыл информацию от дольщиков появились сначала на РИА 57.
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