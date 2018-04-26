Орловским застройщикам выделят землю без торгов за помощь дольщикам

По словам первого зампреда правительства Орловской области Николая Злобина, в регионе насчитывается четыре проблемных объекта: три дома в Орле на улицах Бурова, Раздольной и Панчука и один в райцентре Ливны на улице Дружбы Народов. Застройщики двух домов ушли в процедуру банкротства, другие — близки к ней.

— Эти объекты объединяет то, что строительство по ним не ведется уже свыше шести месяцев, — рассказал Николай Злобин . — На данный момент по ним насчитывается 439 дольщиков, сумма вложенных ими средств составляет 564 миллиона рублей.

На завершение строительства необходимо 630 миллионов рублей. Такой суммы нет в бюджете. К тому же проекты были коммерческими, и выделение казенных средств правоохранители могут счесть нецелевым. Решить проблему попытаются за счет инвесторов. Орловщина пошла по пути других регионов, но со своей спецификой.

— Инвесторам будет предложено три способа защиты прав граждан, пострадавших от неправомерных действий, — пояснил Николай Злобин. — Первый — это приобретение всех прав требования по договорам участия в долевом строительстве к застройщику, не исполнившему обязательства. Второй способ — завершение строительства дома за свой счет и передача дольщикам квартир в нем и третий — перевод долга перед дольщиками по закону о банкротстве. Объем инвестиций должен быть не менее 50 миллионов рублей. Только когда все получат от инвестора деньги или жилье, выделят компенсационный участок. Причем решение будет оформляться распоряжением губернатора. Несмотря на это есть противники инициативы.

— Я считаю, что такой закон нельзя принимать, — говорит депутат облсовета Виталий Рыбаков . — Бесплатная раздача земли развязывает руки тем, кто обманул людей.

Кроме того новый закон имеет и «узкое место». Согласно ему инвесторы вправе помогать только тем дольщикам, которые признаны пострадавшими от неправомерных действий застройщиков. То есть включенным в реестр. А таковых на сегодняшний день всего десять человек из 439. Подобный реестр ведется в каждом регионе. В него включают тех, кто соответствует критериям минстроя . Орловская же область до 2018 года была единственной в ЦФО, где официально не существовало обманутых дольщиков. Реестр был пуст — «постарались» чиновники. «Лед тронулся» лишь со сменой в октябре прошлого года главы региона. Чтобы узнать, есть ли обманутые дольщики в регионе, он позвал их на беседу. В администрацию пришли сотни человек.

Щекотливый момент — статус дольщиков. Обманутыми считаются только те граждане, которых включили в реестр

— Никто из чиновников, курирующих эти вопросы, ответственности не понес и не был уволен, — возмущается Виталий Рыбаков. — Зато иногородние компании собрали деньги с наших жителей и исчезли.

Облсовет поднимал вопрос о наказании чиновников, но правительство не стало его рассматривать: пусть, мол, поработают правоохранительные органы

Процесс признания пострадавшими от неправомерных действий застройщиков забюрократизирован и идет медленно. Власти региона заявили, что самое важное сейчас — создать правовой механизм помощи дольщикам, поскольку его не существовало в принципе. Но и выходить за рамки федерального законодательства нельзя. Согласно ему помогать можно только обманутым дольщикам. Как будет решаться проблема, власти пока не пояснили. Но заверили, что реестр будет пополняться.

Напомним, что с 1 июля 2018 года изменится федеральное законодательство. Привлечение средств граждан на долевое строительство будет запрещено. Застройщикам разрешат продавать только готовое жилье. По словам Николая Злобина, орловский закон будет работать — до тех пор, пока последний дольщик не получит квартиру.

Кстати, согласно региональной «дорожной карте» ожидается это только к 2020 году.