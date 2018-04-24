Облсовет рассмотрит законопроект о земле без торгов

Орловской области будут заложены правовые основы решения проблемы обманутых дольщиков на региональном уровне, сообщает пресс-служба правительства.

После совещания с дольщиками, которое прошло в ноябре 2017 года, региональное правительство приняло обязательства по законодательному урегулированию данного вопроса.

Законопроект, согласно которому застройщикам будут предоставляться земельные участки в аренду без торгов, депутаты областного Совета рассмотрят на апрельской сессии 25 апреля.

В Орловской области находятся два проблемных объекта капитального строительства, застройщики которых находятся в процедуре банкротства. Это жилой дом № 11 на улице Раздольной в Орле и жилой дом № 159 на улице Дружбы Народов в Ливнах

Также в областном центре находятся два объекта долевого строительства, которые попали в категорию потенциально проблемных: дом № 83 на улице Панчука и жилой дом № 46 на улице Бурова.

В настоящее время в доме на Бурова уже возобновлены работы по завершению строительства. Компания «Жилстрой-Инвест» приступила к внутренним отделочным и кровельным работам, в ближайшее время строители приступят к отделке фасада здания.

Напомним, на внеочередной сессии горсовета Орла, которая состоялась 12 апреля, депутаты внесли изменения в муниципальную правовую базу. Согласно законодательной инициативе, застройщикам будут выделять землю под строительство без конкурса в обмен на 10% общей площади жилых помещений в доме.

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