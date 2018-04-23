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На Хайнане введены более строгие ограничения на покупку жилья
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На Хайнане введены более строгие ограничения на покупку жилья 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Хайкоу, 23 апреля /Синьхуа/ — Власти Хайнаня вечером воскресенья сообщили о введении более строгих ограничений на приобретение недвижимости, охватывающих всю территорию южнокитайской островной провинции.
Сообщается, что с вечера 22 апреля все лица, желающие приобрести жилье в новых районах, где введены ограничения, и не имеющие прописки данной провинции, должны предъявить доказательство того, что хотя бы один из членов семьи платил налоги или взносы социального страхования как минимум 24 месяца на Хайнане.
Жилье в четырех хайнаньских городах и уездах — «центральных экологических зонах» могут купить только жители с местной пропиской. Те, кто не прописан в данной провинции при покупке жилья в Хайкоу, Санья и Цюнхай, где ранее уже были введены ограничения, должны предъявлять свидетельство социального страхования или справку о налогах, выплачиваемых в течение как минимум 60 месяцев на Хайнане.
Власти всех городов и уездов Хайнаня должны усилить рассмотрение квалификации на приобретение недвижимости и урегулирование сделок в сфере недвижимости, заявил глава Управления жилья, городского и сельского строительства провинции Хайнань Хо Цзюйжань.
Кроме того, введены ограничения на выдачу кредитов на жилье. Те, кто не имеют прописку Хайнаня, при покупке недвижимости должны заплатить как минимум 70 процентов от стоимости недвижимости в качестве первого взноса. Жители или организации могут продавать свою недвижимость спустя пять лет со дня приобретения. -0-
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