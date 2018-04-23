Квартира в доме на Депутатской в Костроме сильно пострадала от огня

21 апреля вечером стало известно о возгорании квартиры в жилом доме по адресу ул. Депутатская, 62, сообщает региональное управление МЧС России . На месте было задействовано 15 человек и 5 единиц техники. Через полчаса после сообщения пожарным удалось справиться с огнем.

На месте возгорания работали 15 человек от МЧС России по Костромской области , 5 единиц техники, — говорится в сообщении.

От огня пострадала квартира на шестом этаже здания: сгорело постельное белье, кровать и телевизор. Кроме этого, закопчены стены и потолок, поврежден стеклопакет и входная дверь. В настоящий момент специалисты рассчитывают размер ущерба и устанавливают виновника случившегося.

В Костромской области пожароопасный сезон начался с 16 апреля. МЧС просит костромичей быть аккуратными в обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.