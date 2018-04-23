105-летняя томичка оказалась заблокирована на балконе 

В субботу вечером в поисково-спасательную службу Томской области обратились жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Сибирская, 81. Соседи услышали шум и крики о помощи из квартиры, где предположительно проживает пожилая женщина. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили, что внутри действительно находится пожилая женщина. 105-летняя бабушка в этот момент находилась на балконе и не могла самостоятельно зайти в квартиру.
Как писала «Русская планета», один пассажир скончался и свыше 10 получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Тверской области. В автобусе находились 38 человек. Уточняется, что транспортное средство ударилось о правый отбойник и перевернулось.