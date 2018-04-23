Ещё
105-летняя томичка оказалась заблокирована на балконе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

105-летняя томичка оказалась заблокирована на балконе 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: tvtomsk.ru
В субботу вечером в поисково-спасательную службу Томской области обратились жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Сибирская, 81. Соседи услышали шум и крики о помощи из квартиры, где предположительно проживает пожилая женщина. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили, что внутри действительно находится пожилая женщина. 105-летняя бабушка в этот момент находилась на балконе и не могла самостоятельно зайти в квартиру.
Как писала «Русская планета», один пассажир скончался и свыше 10 получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Тверской области. В автобусе находились 38 человек. Уточняется, что транспортное средство ударилось о правый отбойник и перевернулось.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стали известны города, в которых может пройти реновация Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность Кто сколько заработал. Депутаты Госдумы от Кубани отчитались о доходах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ
Масляков резко пригрозил Светлакову297
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение