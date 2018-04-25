Росреестр в начале лета проверит промежуточный отчет о кадастровой оценке в Подмосковье

Специалисты Росреестра планируют проверить в начале лета промежуточный отчет о кадастровой оценке объектов недвижимости в Московской области и дать разрешение на его публикацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Москве 23 апреля состоялось заседание комиссии по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости общественного совета при Росреестре, в котором принял участие замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков . На встрече обсуждались вопросы взаимодействия госучреждений и Росреестра в рамках проведения кадастровой оценки.

«В начале июня Росреестр проверит промежуточный отчет о кадастровой оценке и даст разрешение на его публикацию на сайтах Центра кадастровой оценки (ckomo.ru), Минмособлимущества (mio.mosreg.ru) и фонде данных Росреестра», — отмечается в сообщении.

Участники заседания особое внимание уделили вопросам предоставления Росреестром сведений бюджетным учреждениям, проводящим кадастровую оценку в Российской Федерации . Таких в России оказалось 36, однако только Московская область проводит полномасштабную оценку всех объектов капитального строительства и категорий земель, за исключением земель лесного фонда. Московская область проводит колоссальную работу по одновременной оценке огромного количества объектов — более 12 миллионов.

«Для получения наиболее точной кадастровой оценки и проверки сведений деклараций, поступающих в Центр кадастровой оценки по Московской области, Юрий Лавряков предложил Росреестру ежеквартально направлять в ГБУ обновленный перечень объектов с учетом вновь поставленных на кадучет», — добавляется в сообщении.