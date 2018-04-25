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Росреестр в начале лета проверит промежуточный отчет о кадастровой оценке в Подмосковье
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Росреестр в начале лета проверит промежуточный отчет о кадастровой оценке в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Специалисты Росреестра планируют проверить в начале лета промежуточный отчет о кадастровой оценке объектов недвижимости в Московской области и дать разрешение на его публикацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
В Москве 23 апреля состоялось заседание комиссии по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости общественного совета при Росреестре, в котором принял участие замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия госучреждений и Росреестра в рамках проведения кадастровой оценки.
«В начале июня Росреестр проверит промежуточный отчет о кадастровой оценке и даст разрешение на его публикацию на сайтах Центра кадастровой оценки (ckomo.ru), Минмособлимущества (mio.mosreg.ru) и фонде данных Росреестра», — отмечается в сообщении.
Участники заседания особое внимание уделили вопросам предоставления Росреестром сведений бюджетным учреждениям, проводящим кадастровую оценку в Российской Федерации. Таких в России оказалось 36, однако только Московская область проводит полномасштабную оценку всех объектов капитального строительства и категорий земель, за исключением земель лесного фонда. Московская область проводит колоссальную работу по одновременной оценке огромного количества объектов — более 12 миллионов.
«Для получения наиболее точной кадастровой оценки и проверки сведений деклараций, поступающих в Центр кадастровой оценки по Московской области, Юрий Лавряков предложил Росреестру ежеквартально направлять в ГБУ обновленный перечень объектов с учетом вновь поставленных на кадучет», — добавляется в сообщении.
Ранее министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев сообщил, что Центр кадастровой оценки уже принимает декларации от жителей области об уточнении характеристик объектов недвижимости и организована горячая линия по заполнению деклараций. Он призвал жителей области принять участие в обсуждении результатов кадастровой оценки в июле и августе, когда на порталах трех структур будет доступен промежуточный отчет. Он будет в публичном доступе 60 дней, а в течение 50 дней можно будет подать обратную связь в ГБУ.
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