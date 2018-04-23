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Суд запретил вести строительство на железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет
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Суд запретил вести строительство на железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил иск транспортного прокурора и временно запретил ОАО «РЖД» и подрядным организациям вести строительство на участке Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.
Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной стало отсутствие разрешений на строительство и проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы по некоторым объектам. В частности, речь идет о работах по усилению устройств электроснабжения на участках между станциями Абакан и Курагино, а также на участке между станциями Курагино, Кошурниково, Щетинкино, Саянской.
Одновременно транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» 4 административных дела о нарушении требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации и о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства без разрешения.
В прокуратуре отмечают, что за совершение аналогичных нарушений на других объектах ОАО «РЖД» несколько раз привлекалось к административной ответственности и было оштрафовано более чем на миллион рублей.
Отметим, что проект по строительству железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет оброс скандалами, было возбуждено и несколько уголовных дел.
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