Суд запретил вести строительство на железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет

Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил иск транспортного прокурора и временно запретил ОАО «РЖД» и подрядным организациям вести строительство на участке Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной стало отсутствие разрешений на строительство и проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы по некоторым объектам. В частности, речь идет о работах по усилению устройств электроснабжения на участках между станциями Абакан и Курагино, а также на участке между станциями Курагино, Кошурниково , Щетинкино, Саянской.

Одновременно транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» 4 административных дела о нарушении требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации и о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства без разрешения.

прокуратуре отмечают, что за совершение аналогичных нарушений на других объектах ОАО «РЖД» несколько раз привлекалось к административной ответственности и было оштрафовано более чем на миллион рублей.

Отметим, что проект по строительству железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет оброс скандалами, было возбуждено и несколько уголовных дел.