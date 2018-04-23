Сигаретный окурок стал причиной пожара в жилом доме во Владивостоке

Непотушенный сигаретный окурок стал причиной пожара в квартире дома по адресу: Сабанеева, 15 во Владивосотоке, сообщает PRIMPRESS.

Как сообщают очевидцы, на балконе загорелось белье. Хозяева квартиры во время заметили возгорание и самостоятельно потушили его.

Видео с места происшествия разместили в Instagram-сообществе dps_control, и оно вызвало бурные обсуждения среди подписчиков. Они крайне негативно отзываются о беспечных курильщиках, которые выбрасывают тлеющие бычки, не задумываясь о том, что те могут стать причиной пожара.