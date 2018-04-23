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Сигаретный окурок стал причиной пожара в жилом доме во Владивостоке
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Сигаретный окурок стал причиной пожара в жилом доме во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Непотушенный сигаретный окурок стал причиной пожара в квартире дома по адресу: Сабанеева, 15 во Владивосотоке, сообщает PRIMPRESS.
Как сообщают очевидцы, на балконе загорелось белье. Хозяева квартиры во время заметили возгорание и самостоятельно потушили его.
Видео с места происшествия разместили в Instagram-сообществе dps_control, и оно вызвало бурные обсуждения среди подписчиков. Они крайне негативно отзываются о беспечных курильщиках, которые выбрасывают тлеющие бычки, не задумываясь о том, что те могут стать причиной пожара.
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