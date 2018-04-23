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Собственный пляж и лес рядом: аналитики выяснили, где челябинцы мечтают купить дачу
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Собственный пляж и лес рядом: аналитики выяснили, где челябинцы мечтают купить дачу 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Объявления о продаже дачных домов вблизи села Кременкуль набирают в среднем 185 просмотров. Это на 30 процентов больше, чем просмотры объявлений в других местах, подсчитали специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU. По данным N1.RU, средняя цена дачи в Челябинске и окрестностях сейчас составляет 840 тысяч рублей. В Сосновском районе, где расположен Кременкуль, цены выше — 1,15 миллиона рублей. А самые высокие средние цены на дачи в Аргаяшском районе — 1,3 миллиона. — Территория рядом с водоёмами очень привлекательна для загородной жизни, поэтому покупатели дач в первую очередь рассматривают самые лучшее места, однако покупку они необязательно совершают здесь, — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Самые дорогие объекты в рубрике «Дачи» — это дома, в которых можно жить круглый год, то есть фактически это коттеджи. По данным аналитиков, больше всего дач в продаже сейчас находится в Сосновском районе и Челябинске. Топ-10 самых дорогих дач в Челябинске и пригороде, апрель 2018
Местоположение дачи
Площадь дома, кв. м  Площадь усадьбы, сотки
Цена, рубли
1  Увильды
300  39  61 000 000  2  п. Райский, Аргаяшский район
330  15  18 000 000  3  Челябинск
260  10  17 000 000  4  СНТ «Вишневый»
262  10  13 200 000  5  СНТ «Здоровье», Увильды
120  14,5  10 000 000  6  ДНТ «Чайка», Увильды
100  6  8 999 000  7  СНТ «Заречный»
330  18  8 990 000  8  СНТ «Заречный» Челябинск
240  10  6 900 000  9  с. Непряхино, Чебаркульский район
170  15  6 500 000  10  СНТ «Электрометаллург», Челябинск
120  10  5 100 000
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