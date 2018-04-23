Собственный пляж и лес рядом: аналитики выяснили, где челябинцы мечтают купить дачу 

Объявления о продаже дачных домов вблизи села Кременкуль набирают в среднем 185 просмотров. Это на 30 процентов больше, чем просмотры объявлений в других местах, подсчитали специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU. По данным N1.RU, средняя цена дачи в Челябинске и окрестностях сейчас составляет 840 тысяч рублей. В Сосновском районе, где расположен Кременкуль, цены выше — 1,15 миллиона рублей. А самые высокие средние цены на дачи в Аргаяшском районе — 1,3 миллиона. — Территория рядом с водоёмами очень привлекательна для загородной жизни, поэтому покупатели дач в первую очередь рассматривают самые лучшее места, однако покупку они необязательно совершают здесь, — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Самые дорогие объекты в рубрике «Дачи» — это дома, в которых можно жить круглый год, то есть фактически это коттеджи. По данным аналитиков, больше всего дач в продаже сейчас находится в Сосновском районе и Челябинске. Топ-10 самых дорогих дач в Челябинске и пригороде, апрель 2018
№
Местоположение дачи
Площадь дома, кв. м Площадь усадьбы, сотки
Цена, рубли
1 Увильды
300 39 61 000 000 2 п. Райский, Аргаяшский район
330 15 18 000 000 3 Челябинск
260 10 17 000 000 4 СНТ «Вишневый»
262 10 13 200 000 5 СНТ «Здоровье», Увильды
120 14,5 10 000 000 6 ДНТ «Чайка», Увильды
100 6 8 999 000 7 СНТ «Заречный»
330 18 8 990 000 8 СНТ «Заречный» Челябинск
240 10 6 900 000 9 с. Непряхино, Чебаркульский район
170 15 6 500 000 10 СНТ «Электрометаллург», Челябинск
120 10 5 100 000