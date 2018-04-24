Российский инвестор готов вложить миллиарды в объекты краевой игорной зоны

Проект развлекательного комплекса в интегрированной развлекательной зоне «Приморье» врио Губернатору края Андрею Тарасенко представил руководитель российской компании «Шамбала» Максим Смоленцев . Инвестор планирует построить казино и отель.

Он сообщил, что компания «Шамбала» работает на рынке развлекательных услуг уже почти 15 лет, является резидентом игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае , где за последние восемь лет удалось создать большой региональный центр отдыха.

«Курорт «Приморье» имеет большой потенциал для развития. Мы готовы предложить масштабный проект гостинично-развлекательного комплекса стоимостью восемь миллиардов рублей. Строительство планируется завершить в течение 2,5 лет. Здесь будет построено казино общей площадью 16 тысяч квадратных метров и пятизвездочный отель площадью более 40 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

Инвестор добавил, что комплекс также включит в себя рестораны, барную зону, сцену, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб площадью две тысячи квадратных метров и торговые павильоны. Данный проект разработан сотрудниками международной архитектурной компании AEDAS, которая проектировала такие известные объекты, как казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре . Для реализации проекта инвестору необходимо два свободных участка земли.