Рурин: Темпы признания домов аварийными нарастают на 4-5% ежегодно

Олег Станиславович, сколько еще в нашей стране домов, требующих расселения? И работает ли программа сейчас?

Олег Рурин : Программа переселения начала работать с 2014 года и должна была завершиться 1 сентября 2017 года. Речь идет об аварийных домах, признанными таковыми до 2012 года. За все это время было расселено 10,62 миллиона квадратных метров.

Но не все успели к сроку, поэтому решением президента РФ работа по переселению граждан из аварийного жилья продлена до конца 2018 года. Есть еще регионы, которые не выполнили целевые показатели программы и получили дополнительную поддержку на расселение из аварийного фонда. Это почти 180 тысяч квадратных метров жилой площади в 12 регионах России

Со следующего года планируется запуск новых механизмов, нового большого этапа реализации госпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2012 года. Законопроект, предусматривающий создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, должен быть разработан Минстроем России совместно с федеральными органами исполнительной власти и представлен Правительством РФ Госдуму до 1 июля 2018 года.

Площади аварийного жилья, которое признано таковым после 1 января 2012 года, уже превысили объемы расселенных ранее. Так, по данным на 1 апреля текущего года насчитывается уже 12,2 миллиона квадратных метров такого жилья. К этому времени в 29 субъектах РФ уже приступили к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. Только в этом году на переселение из аварийного жилья будет направлено 20,53 млрд рублей. Всего же в этих регионах более 28 тысяч человек должны переехать в благоустроенные квартиры.

В аварийных домах сейчас проживают 724,46 тысячи человек. Все они должны быть расселены по региональным и муниципальным адресным программам. Кроме этого еще есть регионы, которые получили дополнительную поддержку и расселяют в этом году вновь выявленный аварийный жилищный фонд.

Причем темпы признания домов аварийными нарастают на 4-5 процентов ежегодно.

А переселение идет такими же темпами?

Олег Рурин: В последние годы разогнали механизмы переселения из аварийного жилья примерно до 2,6-2,7 миллиона квадратных метров в год. Это в 2,5 раза больше, чем было пять лет назад.

В каких регионах больше всего вновь выявленного аварийного жилья?

Олег Рурин: Всего выявлено 141,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья в десяти регионах, для расселения которого Правительством РФ выделено 3,15 миллиарда рублей.

По последним данным, в Кировской области больше всего вновь выявленного аварийного жилья — 37,5 тысячи квадратных метров, ей будет выделено дополнительно из федерального бюджета на переселение граждан 814,45 миллиона рублей. В Республике Коми необходимо решить проблему с 33,12 тысячи квадратных метров жилья, регион на эти цели получит почти 570 миллионов рублей. В серьезно отстающих и Республика Карелия , которой на переселение из 24 тысяч квадратных метров жилья из федерального бюджета будет оказана помощь в размере 790,43 миллиона рублей.

Не секрет, что очень по-разному выполняется программа. Кто-то завалил, а какие-то территории уложились в отведенные программой сроки — до конца прошлого года расселили людей. Смогут ли такие регионы рассчитывать на какие-то преференции при распределении финансирования по новой программе, которая должна стартовать в 2019 году?

Олег Рурин: Вопрос поощрения регионов по результатам завершения существующей программы будет решаться правительством отдельно, вне зависимости от запуска новой госпрограммы.

Любовь Витальевна из Рыбинска спрашивает: Наш трехэтажный дом на улице Щепкина построен в 2012 году по инновационной технологии для жителей аварийного жилья. Он начал покрываться трещинами сразу после заселения, а сегодня он уже весь в трещинах, и из стен сыплются гранулы пенопласта. Администрация Рыбинска заказала проведение комплексного обследования нашего и соседнего дома, чтобы выяснить, пригодны они для проживания или нет. При визуальном осмотре специалисты говорят, что жильцов необходимо срочно расселять. Мы боимся в этих домах жить. Как такое стало возможно? Почему нет контроля за подрядными организациями на стадии строительства таких малоэтажных домов?

Олег Рурин: По поводу претензий к качеству строительства ваших домов нужно обращаться к подрядной организации, которая обязана в течение гарантийного срока устранить недоделки. Все вопросы по устранению претензий к качеству жилья находятся у нас на контроле в Фонде. Для этого мы ведем специальный реестр, в который попадают дома сразу из нескольких каналов: жалобы граждан, сообщения СМИ и представителей общественных организаций. И пока все выявленные недоделки не будут устранены, объект будет находиться в данном реестре. По вашему дому сложно сейчас навскидку сказать, находится ли он на контроле у нашего Фонда. Но обязательно проверим, Ваш адрес я записал.

Что касается контроля за подрядными организациями, то его обязан осуществлять прежде всего заказчик. Эта ответственность прописана в договоре. Тем не менее этим не снимается ответственность властей муниципалитета, которые должны убедиться в том, что приобретенные квартиры в домах надлежащего качества. Ведь в момент передачи построенных домов именно местные власти на какое-то время являются их собственниками.

Действительно, ранее существовали определенные послабления в части надзора за возведением малоэтажных домов, но после того, как начались сбои, к их строительству требования стали жестче. Не беспокойтесь, мы займемся вашей проблемой. Вы должны жить в качественном доме независимо от той технологии, которая была применена в ходе строительства.