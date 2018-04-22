Программу реновации распространят на другие города

Говоря о развитии программы, он конкретизировал — какие это могут быть города. По мнению министра, опыт реновации «может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург . Наверное, Екатеринбург . Возможно, Новосибирск Краснодар , Ростов, Сочи », — перечислил он в интервью РБК.

Уфа. Кроме вышеперечисленных населенных пунктов в списке потенциальных кандидатов на участие в программе реновации стоят такие города, как Казань

Масштабирование программы станет возможно после принятия законопроекта, над которым сейчас работает минстрой по поручению президента России. Документ раскрывает новые принципы расселения аварийного жилья, особенно в тех случаях, когда аварийное жилье находится в центре города, где инвестиционная стоимость квадратного метра земли традиционно высока.

Программа расселения аварийного жилья, которая действует сейчас, распространяется на здания, признанные аварийными до 1 января 2012 года. И по последним данным, выполнена на 98 процентов. А к 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.

При этом на 1 января 2018 года многоквартирных домов, признанных аварийными уже после обозначенной выше даты, насчитывалось 44 673, а их общая площадь составляла 12,2 миллиона квадратных метров. Это, кстати, почти столько же, сколько уже было расселено в предыдущие годы. При этом в них проживают порядка 724,4 тысячи человек.