Программу реновации распространят на другие города 

Говоря о развитии программы, он конкретизировал — какие это могут быть города. По мнению министра, опыт реновации «может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — перечислил он в интервью РБК.
Кроме вышеперечисленных населенных пунктов в списке потенциальных кандидатов на участие в программе реновации стоят такие города, как Казань и Уфа.
Масштабирование программы станет возможно после принятия законопроекта, над которым сейчас работает минстрой по поручению президента России. Документ раскрывает новые принципы расселения аварийного жилья, особенно в тех случаях, когда аварийное жилье находится в центре города, где инвестиционная стоимость квадратного метра земли традиционно высока.
Программа расселения аварийного жилья, которая действует сейчас, распространяется на здания, признанные аварийными до 1 января 2012 года. И по последним данным, выполнена на 98 процентов. А к 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.
При этом на 1 января 2018 года многоквартирных домов, признанных аварийными уже после обозначенной выше даты, насчитывалось 44 673, а их общая площадь составляла 12,2 миллиона квадратных метров. Это, кстати, почти столько же, сколько уже было расселено в предыдущие годы. При этом в них проживают порядка 724,4 тысячи человек.