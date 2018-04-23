В Петербурге выставили на продажу полуостров напротив Александро-Невской лавры

На портале недвижимости появилось объявление о продаже участка суши в акватории Невы — полуострова напротив Александро-Невской лавры, в створе Таллинской улицы, который петербуржцам известен под прозванием «Рожок». Полуостров продают за 220 миллионов рублей. В мае 2017 года градсовет обсуждал проект строительства частного дворца бракосочетания на этом месте, и ни о какой продаже речи не шло.

В градозащитном сообществе изданию «Фонтанка» сообщили, что сообщение о продаже появилось на сайте 19 апреля. «Есть готовый проект с действующим разрешением на строительство, 8000 кв. м с учетом подземного паркинга», — говорится в объявлении.

Площадь участка (согласно данным кадастровой карты) — 4 387 кв. м (без 20-метровой береговой полосы, на которой строить нельзя). В объявлении о продаже площадь участка не уточняется.

По материалам «Фонтанки»

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