Ещё
В Петербурге выставили на продажу полуостров напротив Александро-Невской лавры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге выставили на продажу полуостров напротив Александро-Невской лавры 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
На портале недвижимости появилось объявление о продаже участка суши в акватории Невы — полуострова напротив Александро-Невской лавры, в створе Таллинской улицы, который петербуржцам известен под прозванием «Рожок». Полуостров продают за 220 миллионов рублей. В мае 2017 года градсовет обсуждал проект строительства частного дворца бракосочетания на этом месте, и ни о какой продаже речи не шло.
В градозащитном сообществе изданию «Фонтанка» сообщили, что сообщение о продаже появилось на сайте 19 апреля. «Есть готовый проект с действующим разрешением на строительство, 8000 кв. м с учетом подземного паркинга», — говорится в объявлении.
Площадь участка (согласно данным кадастровой карты) — 4 387 кв. м (без 20-метровой береговой полосы, на которой строить нельзя). В объявлении о продаже площадь участка не уточняется.
По материалам «Фонтанки»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
YouTube перестал работать в Петербурге и нескольких регионах России Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина При пожаре в Кемерово погибли не 64, а 60 человек
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение113
У россиян снова попросят денег238
Индия лишила Россию Су-57494
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги43
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском18
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение