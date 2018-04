На острове Майорка местным жителям запретят сдавать туристам квартиры в аренду

В испанском курортном городе Пальма на острове Майорка с июля 2018 года владельцам квартир запретят сдавать жилье туристам. Город станет первым в Испании , где вводят такие меры после жалоб местных жителей на повышение цен на аренду из-за появления множества сайтов и приложений для путешественников.

Мэр Пальмы заявил, что запрет станет примером для других городов, которые страдают от массового туризма. Но ассоциация предпринимателей считает, что такие меры приведут к тому, что финансовое положение многих горожан от этого только пострадает.

Пока неясно, касается ли запрет лишь частных квартир, которые местные сдают через приложения или на сайтах. Частные дома и шале освобождаются от подобных мер, за исключением тех, которые находятся в охраняемых зонах, недалеко от аэропорта или в промышленных зонах.

Источник: BBC В Пальме, как и во многих других курортных городах по всему миру, значительно вырос поток туристов — во многом благодаря множеству предложений жилья. По данным властей, в период с 2015 по 2017 год количество нелицензированного жилья, сдаваемого в аренду, выросло на 50 процентов. Испанская газета El País пишет, что туристам предлагают 11 тысяч частных квартир и лишь у владельцев 645 из них есть лицензии и право сдавать жилье в аренду.

A post shared by Mehdi Poya (@poyamehdi) on Apr 25, 2018 at 3:50am PDT Местное население, в свою очередь, возмущается повышением цен в городе из-за туризма. Арендная плата с 2013 года повысилась на 40 процентов. К тому же в популярных туристических районах значительно ухудшились условия из-за шума и развязного поведения отдыхающих.

«Мы пошли на такие меры, потому что в первую очередь защищаем интересы горожан. Мы уверены, что и другие города поступят так же, когда поймут, что главный принцип — найти баланс».

Хосе Ила (José Hila), главный городской архитектор, рассказал: «Между развитием аренды жилья для туристов и ростом цен есть параллель. Все европейские города в одночасье преобразуются из-за этого процесса. Нам необходим порядок. В Пальме останется жилье в аренду, но только там, где оно должно быть».

A post shared by me*my life*my world (@evs.world) on Apr 25, 2018 at 3:44am PDT В прошлом году в городе запретили рекламу нелицензированных квартир, а также ввели штрафы для владельцев жилья и приложений, которые поддерживали их. В Барселоне сделали так же.

В 2017 году Испанию посетило рекордное количество туристов — 82 миллиона. Среди самых популярных туристических мест были Каталония, острова Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.

A post shared by Hector (@hector_jo) on Apr 25, 2018 at 2:35am PDT Жоан Фортеса (Joan Forteza), президент федерации сообществ жителей города, остался доволен принятыми мерами, которые последовали за петицией с 6 тысячами подписей.

Однако местная организация, представляющая интересы малого бизнеса, заявила, что аренда жилья туристами стала важным источником доходов для многих семей. А ассоциация аренды жилья Habtur уверена, что запрет повлечет за собой проблемы не только для владельцев квартир, но и для ресторанов и магазинов, которым придется увольнять работников.