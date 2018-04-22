Страсть к собирательству довела до антисанитарии

Пенсионерка устроила из своей квартиры склад вещей, найденных на помойках. Из-за этого в доме развелись мыши и тараканы. Соседи возмущены.

«У нас соседка самый настоящий гоголевский Плюшкин», — с такой фразы начинается письмо в редакцию москвича Руслана Евметдинова. «Она таскает вещи и всякий хлам с мусорки. Из квартиры от этого идет ужасная вонь, летают мухи, тараканы повсюду ползают. Обращались в столичный Департамент госимущества, в префектуру и полицию. Но никто нам не может помочь, потому что квартира находится в ее собственности», — продолжает автор письма.

Начинаем разбираться. Проблемная квартира, о которой рассказывает читатель, находится в девятиэтажном доме по улице Федора Полетаева, 15, корпус 1. (ЮВАО). Найти ее не составило труда — дверь в кошмарном состоянии, из–под порванной набивки торчат тряпки и проволока, дверной глазок забит полиэтиленовым пакетом. Попытка поговорить с хозяйкой квартиры закончилась угрозами. Дверь она так и не открыла. Более того, жительница квартиры пишет все, что она думает о своих соседях, на стенах подъезда.

Остальные жители многоквартирного дома подтверждают слова нашего читателя — соседка тащит домой все, что находит на улице. По словам очевидцев, всевозможных отходов и хлама в ее квартире столько, что ввергает в шок и ужас любого, кто переступит порог ее дома.

— Пенсионерку несколько раз призывали выкинуть хлам и провести генеральную уборку квартиры, — рассказывает жительница дома Полина Князева . — Но на контакт она не идет, а продолжает пополнять свою мусорную коллекцию. Мы не хотим ее выселения. Нам ее жаль. Но оставить так это все не можем — разводить антисанитарию, мышей и тараканов в жилом доме не позволено никому.

Сотрудники управы района Рязанский только руками разводят.

— Если бы жительница была нетрудоспособной, то мы имели бы право прикрепить к ней опекуна. В этом случае работники социальной службы сами убрали весь мусор, накопившийся за годы в квартире, — говорят они.

По словам Руслана Евметдинова, жалобы на соседку подавались в письменном виде в местные органы власти. Ответ получен, из которого понятно, что разбирательство этой проблемы будет продолжаться достаточно долго. А сейчас наступит лето, станет жарко, и тараканы с мухами оккупируют вообще весь дом.

— Жильцам дома необходимо обратиться в суд, — сказал «ВМ» юрист, специализирующийся на жилищно-коммунальных вопросах, Алексей Беседин. — Но для этого соседи должны направить заявление в письменном виде в управляющую компанию, в полицию и участковому. В этом документе необходимо обосновать свое заявление на нарушение права на благоприятные условия проживания. Представители проверок должны составить акт и письменный ответ. Все документы необходимо передать в суд, где их рассмотрят и судья сделает соответствующие выводы. Конечно, пенсионерку никто выселять не будет, скорее всего, вынесут решение по санобработке квартиры и вывозу мусора силами обслуживающей организации.

В свою очередь специалисты ГБУ «Жилищник района Рязанский» подтвердили «ВМ» слова юриста и выразили готовность к сотрудничеству с жителями дома по решению этой проблемы. «ВМ» будет следить за развитием ситуации.