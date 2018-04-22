А шкафчик просто открывался

В Мосжилинспекцию обратились жильцы дома № 142, корпус 3, по Каширскому шоссе с просьбой проверить одну из квартир здания, где сейчас идет ремонт. Жильцы беспокоились, правильно ли ведутся строительные работы, не навредит ли перепланировка безопасности всего дома. С инспектором на проверку выехал корреспондент нашей газеты.

В своей жалобе один из жильцов дома на Каширском шоссе, Николай Стегний, написал: «Наверное, в соседней квартире сносятся перегородки и капитальные стены. Наш дом не новый, построен в 1977 году, и любое вмешательство в его конструкцию может привести к аварийной ситуации. Просим вас незамедлительно проверить состояние дома».

Инспектор столичной жилищной инспекции Ильдар Булатов откликнулся на просьбу провести проверку и с корреспондентом «Вечерней Москвы» отправился по указанному адресу. Дверь в названную квартиру нам открывает молодой человек.

— Я хозяин, Андрей Ефименко. Квартиру приобрел недавно, и сейчас делаем ремонт… Заходите, — приглашает он.

Достав план квартиры, инспектор Булатов приступает к тщательной сверке его с реальным состоянием жилья. Как оказывается, несущих стен собственник не демонтировал, лишь установил новые батареи, поменял окна, перестелил пол и заменил сантехнику.

Семья у Андрея Ефименко большая — трое детей. Младшей дочке — два года.

— Вы задавайте вопросы, отвечу на любой, — предлагает многодетный отец.

Вопросов у инспектора действительно много: как проведены трубы, не перенесен ли санузел, есть ли документы с перечнем проведенных работ? Ильдар Булатов посмотрел, правильно ли работает вентиляция: тяга хорошая, и для ее проверки не пригодились даже специальные приборы.

На все работы по ремонту у Андрея есть документация.

— А тут что? — инспектор в большой комнате указывает на дверцы шкафа. Рядом с двухэтажными детскими кроватями у стены стоит упирающийся в потолок встроенный шкаф с белыми дверцами.

— Специально делал его стационарным, чтобы дети не могли расшатать! — поясняет Андрей.

— Встроенный шкаф — это перепланировка, — говорит инспектор.

— Неужели придется демонтировать? — спрашивает Ефименко.

Нет, поясняет инспектор, это не несущая конструкция и безопасности дома не угрожает. Нужно лишь внести объект в план квартиры. И еще придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. Плюс сделать новый план квартиры.

Кстати, штрафа можно было избежать, если еще до начала ремонта сдать в районный многофункциональный центр эскиз предстоящих работ. Подробный план перепланировки в данном случае в архитектурном бюро заказывать не надо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Очень хорошо, что у хозяина квартиры на все работы есть документы. Значит, он имеет дело с сертифицированными специалистами. В 2018 году был принят ряд изменений, которые необходимо учесть при перепланировке квартиры. Например, теперь нельзя менять цвет покраски балкона и без согласования делать его остекление. Мой совет: перед началом любых работ обратитесь в Мосжилинспекцию. Некоторые вопросы можно решить онлайн — через портал госуслуг.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО

За прошедшие недели редакция «Вечерней Москвы» получила сразу несколько официальных ответов на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор». В том числе на жалобы жителей отреагировали первый заместитель префекта Центрального административного округа столицы Владимир Травкин , заместитель префекта Восточного административного округа Максим Коваль , заместитель префекта Северо-Восточного административного округа Москвы Юрий Никитенко и заместитель начальника Жилищной инспекции по Центральному административному округу столицы Дарья Латышева.

В письме замначальника Жилищной инспекции по Центральному округу столицы Дарьи Латышевой говорится следующее: «Жилинспекция по ЦАО на обращение по поводу обрушения штукатурного слоя потолка в квартире 33 дома № 29 по улице Покровка сообщает: в жилой комнате площадью 24 квадратных метра силами управляющей организации выполнены работы по простукиванию ослабившегося штукатурного слоя потолка. В зоне обрушения выявлена незначительная гниль потолочного наката. Собственнику помещения были предложены работы по выполнению охранно-поддерживающих мероприятий. От предложенных работ собственник отказался. По вопросу ремонта перекрытий рекомендуем обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».