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А шкафчик просто открывался
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А шкафчик просто открывался 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Мосжилинспекцию обратились жильцы дома № 142, корпус 3, по Каширскому шоссе с просьбой проверить одну из квартир здания, где сейчас идет ремонт. Жильцы беспокоились, правильно ли ведутся строительные работы, не навредит ли перепланировка безопасности всего дома. С инспектором на проверку выехал корреспондент нашей газеты.
В своей жалобе один из жильцов дома на Каширском шоссе, Николай Стегний, написал: «Наверное, в соседней квартире сносятся перегородки и капитальные стены. Наш дом не новый, построен в 1977 году, и любое вмешательство в его конструкцию может привести к аварийной ситуации. Просим вас незамедлительно проверить состояние дома».
Инспектор столичной жилищной инспекции Ильдар Булатов откликнулся на просьбу провести проверку и с корреспондентом «Вечерней Москвы» отправился по указанному адресу. Дверь в названную квартиру нам открывает молодой человек.
— Я хозяин, Андрей Ефименко. Квартиру приобрел недавно, и сейчас делаем ремонт… Заходите, — приглашает он.
Достав план квартиры, инспектор Булатов приступает к тщательной сверке его с реальным состоянием жилья. Как оказывается, несущих стен собственник не демонтировал, лишь установил новые батареи, поменял окна, перестелил пол и заменил сантехнику.
Семья у Андрея Ефименко большая — трое детей. Младшей дочке — два года.
— Вы задавайте вопросы, отвечу на любой, — предлагает многодетный отец.
Вопросов у инспектора действительно много: как проведены трубы, не перенесен ли санузел, есть ли документы с перечнем проведенных работ? Ильдар Булатов посмотрел, правильно ли работает вентиляция: тяга хорошая, и для ее проверки не пригодились даже специальные приборы.
На все работы по ремонту у Андрея есть документация.
— А тут что? — инспектор в большой комнате указывает на дверцы шкафа. Рядом с двухэтажными детскими кроватями у стены стоит упирающийся в потолок встроенный шкаф с белыми дверцами.
— Специально делал его стационарным, чтобы дети не могли расшатать! — поясняет Андрей.
— Встроенный шкаф — это перепланировка, — говорит инспектор.
— Неужели придется демонтировать? — спрашивает Ефименко.
Нет, поясняет инспектор, это не несущая конструкция и безопасности дома не угрожает. Нужно лишь внести объект в план квартиры. И еще придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. Плюс сделать новый план квартиры.
Кстати, штрафа можно было избежать, если еще до начала ремонта сдать в районный многофункциональный центр эскиз предстоящих работ. Подробный план перепланировки в данном случае в архитектурном бюро заказывать не надо.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Толмачев, адвокат:
— Очень хорошо, что у хозяина квартиры на все работы есть документы. Значит, он имеет дело с сертифицированными специалистами. В 2018 году был принят ряд изменений, которые необходимо учесть при перепланировке квартиры. Например, теперь нельзя менять цвет покраски балкона и без согласования делать его остекление. Мой совет: перед началом любых работ обратитесь в Мосжилинспекцию. Некоторые вопросы можно решить онлайн — через портал госуслуг.
ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО
За прошедшие недели редакция «Вечерней Москвы» получила сразу несколько официальных ответов на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор». В том числе на жалобы жителей отреагировали первый заместитель префекта Центрального административного округа столицы Владимир Травкин, заместитель префекта Восточного административного округа Максим Коваль, заместитель префекта Северо-Восточного административного округа Москвы Юрий Никитенко и заместитель начальника Жилищной инспекции по Центральному административному округу столицы Дарья Латышева.
В письме замначальника Жилищной инспекции по Центральному округу столицы Дарьи Латышевой говорится следующее: «Жилинспекция по ЦАО на обращение по поводу обрушения штукатурного слоя потолка в квартире 33 дома № 29 по улице Покровка сообщает: в жилой комнате площадью 24 квадратных метра силами управляющей организации выполнены работы по простукиванию ослабившегося штукатурного слоя потолка. В зоне обрушения выявлена незначительная гниль потолочного наката. Собственнику помещения были предложены работы по выполнению охранно-поддерживающих мероприятий. От предложенных работ собственник отказался. По вопросу ремонта перекрытий рекомендуем обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».
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