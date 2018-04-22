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Число безработных в Новосибирске за год сократилось более чем на тысячу человек
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Число безработных в Новосибирске за год сократилось более чем на тысячу человек 

ngs.ru 47 минут назад
Фото: ngs.ru
По данным городского центра занятости число безработных в Новосибирске за прошедший год сократилось с 11,6 тысяч человек в первом квартале 2017 года до 10,5 тысяч человек за этот же период 2018 года.
При этом, в прошлом, 2017 году, городская служба занятости располагала сведениями о потребности предприятий и организаций в 15839 работниках, а в первом квартале 2018 года эта организация сообщала о дефиците предприятий города в 17026 работниках — спрос на рабочие руки вырос более чем на тысячу человек.
Большая часть вакантных мест в этом году была на предприятиях обрабатывающих производств, в торговле, строительстве, учреждениях здравоохранения и социальных услуг, а так же в образовательных учреждениях, что повторило прошлогоднюю ситуацию.
Ранее НГС. НОВОСТИ сообщали о величине прожиточного минимума в Новосибирской области — показатели региона 54 сравнимы со средними по Российской Федерации.
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