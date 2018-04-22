Столица ставит на высотки. Чаще ими застраивают центр

Количество высотных новостроек в Москве за год увеличилось на 41 процент. Как правило, дома выше 25 этажей строят в центральных и деловых зонах нашего мегаполиса.

Компания «Азбука жилья» решила узнать, дома какой высоты строятся в Москве. Как выяснилось, в этом году тренд на увеличение этажности жилья продолжился. На рынок выходит все больше объектов с высотой от 17 этажей.

— За последние 1,5 месяца в продажу вышли ЖК «Лобачевского 120» с высотой до 39 этажей, ЖК «Прайм Парк» — до 41 этажа, в ЖК «Небо» предельная этажность — 52 этажа, — рассказали в компании.

Всего, как выяснилось, сейчас в Москве продаются квартиры в 681 высотке. Исследование показало, что наибольшую долю — 62 процента общего количества корпусов — занимают высотные дома от 17 этажей.

Второе место — 18 процентов предложений — занимают корпуса повышенной этажности в 11–16 этажей. На третьем месте расположились многоэтажные дома от 6 до 10 этажей. На малоэтажные и средней этажности дома приходится только 4,3 процента.

— Как правило, высотные жилые дома от 25 этажей и выше характерны для центральных и деловых зон города. Однако в Москве они стали появляться и в спальных районах, — отмечает Владимир Каширцев, генеральный директор компании.

Сейчас, по его словам, общий объем предложения на первичном рынке в расчете количества корпусов с февраля прошлого по февраль нынешнего года увеличился на 29 процентов. При этом количество высотных домов в сегменте новостроек Москвы за год увеличилось на 41 процент.

— Это максимальное увеличение по сравнению с другими типами домов. Рост остальных категорий не превышал 25 процентов, — пояснил Владимир Каширцев. — За год в общей структуре предложения доля высотных домов выросла с 57 до 62 процентов. При этом доля всех остальных категорий в общей структуре предложения снизилась.

— Есть европейская и есть азиатская модели застройки. Условно говоря, Берлин и Гонконг . Европейская модель подразумевает строительство домов от 7 до 9 этажей. Азиатская этажность вообще практически не ограничивает. Мы выбрали азиатскую модель.

По словам архитектора, в строительстве высотных домов проблемы как таковой нет. Главное — строить их правильно.

— Чем выше дом, тем больше должен быть двор рядом с ним. Иначе человек чувствует себя в этом дворе как муравей. Ему психологически неуютно, — пояснил эксперт. — Вторая проблема маленьких дворов возле высоток — места для социальной инфраструктуры: детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, скамеек и т. д. Третья проблема — там гуляют ветры. Ведь две или больше стоящие рядом башни создают так называемый эффект трубы, когда ветер буквально сбивает с ног. Жителям спальных районов с высотной застройкой этот эффект хорошо знаком. Поэтому, конечно, дворы должны быть большими.

Застройщики, впрочем, пытаются выйти из ситуации по-своему. Они делают очень маленькие дворы, потому что земля в Москве крайне дорогая, но строят свои башни рядом с парками. Так, например, сейчас возводятся дома высотой в 35–37 этажей с мизерной территорией, зато рядом с парком «Дружба».

— Парк — это, конечно, много лучше, чем ничего. Но если таких высоток возле парка появляются десятки, как у Централпарка в Нью-Йорке , то нагрузка на зеленую зону резко возрастает, — рассказывает архитектор Антон Журавлев. — В итоге получается, что человек формально находится в зоне отдыха, гуляя рядом с прудами, но фактически он не в уединении, которого так не хватает в большом городе, а в толпе.

По мнению эксперта, строительство высоток рядом с парками — это один из вариантов сделать среду обитания жителей более комфортной.

— Но лучше, я считаю, просто увеличить расстояние между домами-башнями. Сделать полноценные пешеходные зоны. Если же строить башни плотно, то мы получаем не самую комфортную городскую среду, — уверен Журавлев. — В общем, высотное строительство должно быть разумным.

СПРАВКА

Самые высокие в Москве дома, где москвичам предлагают квадратные метры, расположены, в деловом центре «Москва-Сити»: «Око» (85 этажей), Neva Towers (75 этажей) и «Город столиц » (73 этажа). Правда, официально это нежилые помещения, а апартаменты. Их средняя цена — 300 тысяч рублей за квадратный метр.

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