В Подмосковье предложили привлекать муниципалитеты к кадастровой оценке

Министерство имущественных отношений Московской области инициировало внесение изменений в федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», сообщает телеканал «360».

Изменения должны быть направлены на получение точной информации об объектах недвижимости через активное привлечение к процессу органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.

По мнению главы министерства Андрея Аверкиева, для того, чтобы максимально верно оценить 12,7 миллионов объектов в регионе, необходимо взаимодействие госструктур с представителями органов самоуправления.

"Согласно предлагаемым изменениям, органы местного самоуправления предполагается наделить полномочиями по проверке и подтверждению достоверности информации о фактических характеристиках объектов недвижимости, соответствующих данным государственного кадастрового учета", — сказал Андрей Аверкиев

Новая кадастровая оценка стартовала в России в январе.