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В Подмосковье предложили привлекать муниципалитеты к кадастровой оценке
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В Подмосковье предложили привлекать муниципалитеты к кадастровой оценке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство имущественных отношений Московской области инициировало внесение изменений в федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», сообщает телеканал «360».
Изменения должны быть направлены на получение точной информации об объектах недвижимости через активное привлечение к процессу органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.
По мнению главы министерства Андрея Аверкиева, для того, чтобы максимально верно оценить 12,7 миллионов объектов в регионе, необходимо взаимодействие госструктур с представителями органов самоуправления.
"Согласно предлагаемым изменениям, органы местного самоуправления предполагается наделить полномочиями по проверке и подтверждению достоверности информации о фактических характеристиках объектов недвижимости, соответствующих данным государственного кадастрового учета", — сказал Андрей Аверкиев.
Новая кадастровая оценка стартовала в России в январе.
Таким образом, органы местного самоуправления смогут помочь объективной кадастровой оценке, предоставляя дополнительные характеристики по объектам. Соответствующие поправки направлены в Минэкономразвития РФ.
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