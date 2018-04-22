В Подмосковье предложили активно привлекать местные власти к проведению кадастровой оценки

Министерство имущественных отношений Московской области инициировало внесение изменений в федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», которые направлены на получение точной информации об объектах недвижимости через активное привлечение к процессу органов местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новая кадастровая оценка стартовала в России в январе. В этом году кадастровую оценку объектов недвижимости проводит не только Подмосковье, но и более 30 регионов России. По мнению министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева, для того чтобы максимально верно оценить 12,7 миллиона объектов в регионе, необходимо взаимодействие госструктур с представителями муниципалитетов в части обмена информацией.

«Согласно предлагаемым изменениям, органы местного самоуправления предполагается наделить полномочиями по проверке и подтверждению достоверности информации о фактических характеристиках объектов недвижимости, соответствующих данным государственного кадастрового учета», — пояснил Аверкиев.

Другими словами, органы местного самоуправления смогут помочь объективной кадастровой оценке, предоставляя дополнительные характеристики по объектам. Люди при этом получат возможность подать декларации не только в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки», но и в администрацию муниципалитета, которая уточнит их соответствие фактическим параметрам и направит на оценку в государственную структуру.

Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков , в свою очередь, подчеркнул ключевую роль собственников в обсуждении промежуточных результатов кадастровой оценки.

Он также призвал жителей Подмосковья в июне зайти на сайт министерства, найти свою недвижимость по кадастровому номеру и проверить соответствие рыночной и кадастровой стоимостей. Если собственник не согласится с цифрой кадастровой оценки, то сможет подать замечания в Центр кадастровой оценки, а в случае принятия поправок в федеральный закон — и в муниципальные органы власти.

«Участие граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления в процедурах кадастровой оценки позволят не допустить превышения кадастровой стоимости над рыночной», — заключается в материале.