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Подмосковные муниципалитеты привлекут к кадастровой оценке недвижимости
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Подмосковные муниципалитеты привлекут к кадастровой оценке недвижимости 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Подмосковные муниципалитеты планируется привлечь к проведению государственной кадастровой оценке недвижимости, с такой инициативой выступило подмосковное Минимущества. Ведомство напоминает, что в этом году стартовала кадастровая оценка зарегистрированных строений и земельных участков в Подмосковье — всего более 12,7 миллиона объектов недвижимости.
rightПо мнению министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева, для того чтобы максимально верно оценить объекты Подмосковья необходимо взаимодействие госструктур с представителями муниципалитетов в части обмена информацией.
"Минмособлимущество выступило инициатором внесения изменений в закон 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Согласно предлагаемым изменениям, органы местного самоуправления предполагается наделить полномочиями по проверке и подтверждению достоверности информации о фактических характеристиках объектов недвижимости, соответствующих данным государственного кадастрового учета", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что предоставление дополнительных характеристик по объектам недвижимости поможет объективной кадастровой оценке, а собственники получат возможность подать декларации не только в Центр кадастровой оценки Подмосковья, но и в администрацию муниципалитета, которая уточнит их соответствие фактическим параметрам и направит на оценку в государственную структуру.
Предварительные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости Подмосковья будут готовы в июне текущего года. В течение одного месяца после публикации собственники имеют возможность проверить соответствие рыночной и кадастровой стоимости и опротестовать эти данные, обратившись в Центр кадастровой оценки и в муниципальные органы власти, если поправки в федеральный закон будут приняты.
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