Черным риелторам перекрыли кислород

Куплю-продажу микродолей в квартирах могут запретить и ввести ограничения на регистрацию третьих лиц. Соответствующий законопроект поддержат в правительстве.

Зачем он нужен? Власти хотят защитить людей от «черных риэлторов», чья любимая тактика — перепродажа долей в квартире по завышенным ценам. Сообщения о том, как мошенники приобрели небольшую часть жилья, а потом вымогали деньги с собственников остальных частей или устраивали им невыносимые условия жизни — не редкость в СМИ.

Как отмечает адвокат, руководитель практики «Недвижимость, земля, строительство» в адвокатском бюро города Москвы «Ошеров, Онисковец и Партнёры» Мария Бродская, «черные риэлторы» сегодня маскируются под микрофинансовые организации и предоставляют займы под залог долей в недвижимости.

Как закон о запрете микродолей повлияет на рынок? Адвокат, управляющий партнер в «Центральной коллегии адвокатов» Дарья Жидких полагает, что если он вступит в силу, то тогда «черные риэлторы» практически не смогут вести свою деятельность. Раньше они покупали маленькие доли, чтобы ущемить владельцев значительных долей, а теперь потеряют такую возможность, объясняет юрист.

С коллегой соглашается и Армен Восканян, руководитель юридической фирмы «Центр Правосудия». И добавляет: законодатели хотят исключить такую ситуацию, когда владелец ничтожно маленькой доли регистрирует десятки, а то и сотни человек.

В итоге, квартиры перестанут быть «резиновыми», то есть в них нельзя будет регистрировать бесконечное количество людей. Законопроект определяет, что на каждого жильца в квартире должно приходиться определенное количество метров. Так, для Москвы их 10, а для некоторых других регионов — 15. Если площадь не позволяет, то собственник не сможет зарегистрировать в квартире третьих лиц.

Однако ограничение не затронет супругов, родителей и детей. Но могут возникнуть сложности с братьями, бабушками и другими родственниками — в законопроекте ничего нет о них.

Но в целом, инициатива направлена не против наплыва родни, а против тех, кто зарабатывает деньги, регистрируя в своей квартире.

Как правило, такие услуги нужны мигрантам, приезжающим в Москву на заработки — с официальным местом жительства им проще получить хорошую работу. Запрос по словам «Регистрация в Москве» — довольно популярен в интернете. Его набирали почти 5 миллионов раз.

Туркменистана и Стоимость регистрации для жителей Белоруссии Казахстана — от одной до десяти тысяч рублей за полгода. При этом максимальная сумма, которую придется отдать за год — примерно 100 тысяч рублей. Такую информацию дают компании, помогающие мигрантам в трудоустройстве.

Иногда регистрацию предлагают не только фирмы, но и частные люди. В конце марта 2018 произошел случай, который возможно, заставил наше правительство поволноваться. Выяснилось, что в Екатеринбурге один человек за 10 лет смог зарегистрировать у себя почти 20 тысяч иностранцев. Оказалось, что они никогда не жили в этой «просторной» квартире, а просто оплачивали свою регистрацию в ней.