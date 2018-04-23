В Ярославле пенсионерка чуть не взорвала дом, оставив включенным газ

Ярославле пенсионерка чуть не взорвала дом №52 на улице Свободы. Пожилая женщина оставила включенным газ.

Соседи почувстовали характерный неприятный запах. Он шел из квартиры на третьем этаже, где жила одинокая песнионерка. Жильцы начали стучать к ней, но женщина не открывала. Тогда они обратились в единый диспетчерский центр. На место происшествия приехали специалисты газовой службы и измерили уровень концентрации. Он оказался высоким.

Тогда газ решили перекрыть. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и врачи корой помощи. Чтобы не ломать дверь, специалисты Центра гражданской защиты проникли в квартиру с помощь автокрышки, через окно. Одна из конфорок на плите была открыта. Тогда спасатель закры её и открыл дверь в квартиру. Пенсионерка не поняла, зачем к ней в окно залез мужчина, а на лестничной площадке скопилось столько соседей. Пожилая женщина была уверена, что газ в её квартире выключен. В то же время она не слышала дверной звонок.