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Air France отменит четверть рейсов 23 апреля
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Air France отменит четверть рейсов 23 апреля 

Российская Газета 1 час назад
Французская авиакомпания Air France отменит 23 апреля 25 процентов рейсов в связи с забастовкой персонала, требующего повышения зарплаты.
Это уже девятая по счету стачка. Первая забастовка пилотов, стюардесс и наземного персонала была проведена еще в феврале этого года.
По данным администрации компании, забастовка, в первую очередь, коснется рейсов на средние и дальние дистанции в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Однако она не должна повлиять на расписание других авиаперевозчиков. Главное требование стачечников — повышение заработной платы на шесть процентов на фоне улучшения финансово-экономических показателей компании за последние два года.
Дирекция Air France готова поднять зарплату на два процента сразу же, и еще не на несколько процентов в ближайшие несколько лет.
Тем временем во Франции продолжается «битва на рельсах». 23 и 24 апреля железнодорожники, выступающие против планов правительства отменить их особый статус, проведут пятую стачку, участие в которой примет примерно треть персонала, в том числе 60 процентов машинистов. Ожидается, что из депо не выйдут 60 — 65 процентов поездов регионального значения и сверхскоростных экспрессов TGV.
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