Air France отменит четверть рейсов 23 апреля

Французская авиакомпания Air France отменит 23 апреля 25 процентов рейсов в связи с забастовкой персонала, требующего повышения зарплаты.

Это уже девятая по счету стачка. Первая забастовка пилотов, стюардесс и наземного персонала была проведена еще в феврале этого года.

По данным администрации компании, забастовка, в первую очередь, коснется рейсов на средние и дальние дистанции в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Однако она не должна повлиять на расписание других авиаперевозчиков. Главное требование стачечников — повышение заработной платы на шесть процентов на фоне улучшения финансово-экономических показателей компании за последние два года.

Дирекция Air France готова поднять зарплату на два процента сразу же, и еще не на несколько процентов в ближайшие несколько лет.