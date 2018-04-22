На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

Москвичка Юлия Каплун с тремя детьми, мужем и родителями официально бездомные. Их продали вместе с их же квартирой и выкидывают на улицу, как старую мебель. А началось все с того, что мама Юлии взяла кредит под залог недвижимости в «Центре займов 365». Деньги понадобились на операцию родственнице.

"Сумма основного долга шла на июнь 2018-го, то есть в течение года мама платила проценты, каждый месяц — проценты! — рассказывает Юлия. — Потом у нее возникла небольшая просрочка, и когда она уже собиралась внести определенную сумму, чтобы оплатить, к нам пришел человек и представился собственником, то есть наша квартира уже была продана".

"Я думаю, что часть документов была подложена, другая под моей подписью. Отступную на квартиру я не подписывала!" — говорит мать Юлии Галина Моисеева.

Офис «Центра займов 365» закрыт, даже табличку сняли. Микрофинансовая контора лишена лицензии. Обманутые напрасно стучат в дверь.

"Мы обратились в полицию, сказали, что нас выселяют. В Следственном комитете завели уголовное дело, но 5 апреля прокуратура его отменила", — говорит Юлия.

Поразительно — в документах фигурируют фамилии, уже знакомые нам по другим рейдерским группировкам. Лишь вмешательство съемочной группы «Недели в городе» не позволило выгнать из дома мать с несовершеннолетней дочерью. Светлана Данилина — потерпевшая по уголовному делу о мошенничестве. Кредит брала в ООО «МСК-Групп».

Лица те же, схема та же. Заемщика загоняют в долговую яму, взвинтив проценты.

Еще одни жертвы — клиенты «Международного кредитного бюро», организованного в Москве криминальными талантами из Латвии

Именно этого требовали потерпевшие от «МКБ», объявив голодовку в квартире, похищенной у актера Сергея Фролова . Тщетно. На днях подали они коллективный иск о расторжении жульнических сделок.

"Целью этих организаций не является возвращение своих денег с процентами, нет, им наплевать на эти деньги, они за 600, за 800 тысяч покупают квартиры стоимостью 10-15-20 миллионов. Без аффилированности, коррумпированности, очень жестких связей с правоохранительной системой это сделать было бы совершенно невозможно", — уверена Наталия Метелина, член Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области

Квартирный рейдер давно превратился из бандита с бейсбольной битой в юриста с судебным решением. Не стоит надеяться на то, что именно вам ничего не грозит. Безнаказанно отобрать квартиру можно абсолютно у любого человека, и, если уж вы попали в лапы мошенников, ни полиция, ни прокуратура, ни суды вам, скорее всего, уже ничем не помогут. Наоборот, именно суды сотнями штампуют решения о выселении обманутых из похищенного жилья.

А вот, с чего все начинается: реальная встреча с нелегальными маклерами-ростовщиками, все, что они делают, абсолютно незаконно. Мы позвонили по тем же номерам телефонов, по которым звонили жертвы МКБ и «Центра займов 365». Встреча с так называемым инвестором.

— Между нами будет заключено два соглашения. Первое — это займ, второе — это залог, то есть, на квартире будет обременение, оно будет зарегистрировано в Росреестре

— Допустим, если вы даете 2 миллиона, сколько там за обеспечение?

— Мы не можем вам об этом сказать, потому что процентная ставка зависит от объекта залога, мы его не оценили, мы не видели ничего из документов. Я могу вам сейчас сказать, что это будет от 2 до 6 процентов в месяц.

Они даже не скрывают — их интересуют только документы на квартиру:

— Если у вас не получится платить платежи, мы можем продать по рыночной стоимости эту квартиру. За гораздо большую стоимость, чем суд продаст с молотка.

Ловим ростовщиков на выходе.

— Скажите, пожалуйста, вы сейчас предлагали деньги под залог недвижимости, на каком основании?

— Ни на каком.

— Вы кого представляете?

— Никого не представляю.

— Как никого, вы какую-то представляете организацию?

— Никакую не представляю организацию.

— У вас есть лицензия? На каком основании вы занимаетесь этой деятельность?

— Вы хотите задержать меня? Мы должны вам отвечать? Прям обязаны?

На этом они уходят. Аферисты безнаказанно хозяйничают в городе. Депутаты считают: пора положить этому конец.

"К МКБ очень много вопросов, и, в первую очередь, вопрос о легальной деятельности этого бюро. Поэтому я сейчас буду готовить депутатский запрос во все необходимые органы. Если такого рода кредиторы и коллекторы относятся жестко к нашим старикам, пенсионерам, к нашим многодетным семьям, к детям, то и ответные меры государства должны быть аналогичными", — считает депутат Госдумы РФ Алексей Изотов

Простые правила безопасности для владельцев столичной недвижимости: кикогда не подписывайте договоров ни с какими частными инвесторами. А кредиты берите только в банках.