В Бийске снесут более 200 аварийных домов за счет бюджета

Аварийные и ветхие дома в Бийске будут сносить за счет бюджетных средств, сообщает «Наш Бийск» со ссылкой на начальника управления ЖКХ Ксению Потехину.

В общей сложности в списке находятся 207 домов. Первыми снесут дома, демонтаж которых должен быть произведен по решению суда. Первоочередными также являются строения, расположенные рядом с социальными объектами.

В общей сложности на эти цели требуется порядка 10 млн рублей, у администрации есть только 1,5 млн руб. Депутаты утвердили решение о выделении дополнительных ассигнований.