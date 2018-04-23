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В Бийске снесут более 200 аварийных домов за счет бюджета
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В Бийске снесут более 200 аварийных домов за счет бюджета 

АиФ — Алтай 20 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Аварийные и ветхие дома в Бийске будут сносить за счет бюджетных средств, сообщает «Наш Бийск» со ссылкой на начальника управления ЖКХ Ксению Потехину.
В общей сложности в списке находятся 207 домов. Первыми снесут дома, демонтаж которых должен быть произведен по решению суда. Первоочередными также являются строения, расположенные рядом с социальными объектами.
В общей сложности на эти цели требуется порядка 10 млн рублей, у администрации есть только 1,5 млн руб. Депутаты утвердили решение о выделении дополнительных ассигнований.
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