Ещё
Эвакуировали людей: ночью в Ярославле загорелась квартира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эвакуировали людей: ночью в Ярославле загорелась квартира 

76.ru 37 минут назад
Фото: 76.ru
Около четырёх часов ночи в дежурную смену МЧС поступил звонок — загорелась квартира в Дзержинском районе. Огонь вспыхнул на улице Блюхера в доме 86/9.
На вызов приехали 4 пожарные машины и 16 спасателей. За несколько минут им удалось локализовать огонь, еще через полчаса пожар полностью потушили.
— Пришлось эвакуировать пять человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди от огня не пострадали. В результате пожара уничтожена мебель на площади 9 квадратных метром, закопчено 30 квадратных метров квартиры.
Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.
В начале недели во Фрунзенском районе Ярославля загорелись бараки. В них жили три семьи. 10 человек потеряли всё имущество и просят помочь им самым необходимым.
76.ru: последние новости
Под Ярославлем сдадут большой долгострой: где достроят дом Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку146
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»343
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия39
Эстонец избил украинца из-за спора о России371
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение