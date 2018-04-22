Эвакуировали людей: ночью в Ярославле загорелась квартира

Около четырёх часов ночи в дежурную смену МЧС поступил звонок — загорелась квартира в Дзержинском районе. Огонь вспыхнул на улице Блюхера в доме 86/9.

На вызов приехали 4 пожарные машины и 16 спасателей. За несколько минут им удалось локализовать огонь, еще через полчаса пожар полностью потушили.

— Пришлось эвакуировать пять человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области . — Люди от огня не пострадали. В результате пожара уничтожена мебель на площади 9 квадратных метром, закопчено 30 квадратных метров квартиры.

Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.