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ПИК достроит два проблемных жилых проекта в Котельниках и Дубне
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ПИК достроит два проблемных жилых проекта в Котельниках и Дубне 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «ПИК» станет новым инвестором двух проблемных жилых комплексов в Подмосковье: ЖК «Белая дача» в Котельниках и ЖК «На Макаренко» в Дубне, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
Строительство жилых комплексов вело ООО «Солидстройгрупп», но компания столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла выполнить взятые обязательства.
"Договоренность о передаче нам на достройку этих проектов с властями Московской области была достигнута в конце прошлого года", — отметили в ПИК.
По словам представителя компании, в ЖК «Белая дача» предстоит достроить три корпуса: 6а и 7а, чья готовность составляет 55%, а также 17а, который готов лишь 5%. Всего дольщики купили в этих корпусах 1266 квартир.
В ЖК «На Макаренко» в Дубне, компания должна завершить 5-й и 6-й корпуса на 234 квартиры. Строительная готовность корпусов составляет 70% и 45%, отметили в ПИК.
"Мы ожидаем, что оба объекта — и в Дубне, и в Котельниках — будут закончены в 2019 году. Графики завершения работ нами уже подписаны", — сообщили в компании.
Девелопер рассчитывает получить в качестве компенсации затрат за достройку жилых комплексов земельные площадки в Подмосковье и увеличить технико-экономические параметры по другим своим проектам в регионе, добавили в пресс-службе.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
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