ПИК достроит два проблемных жилых проекта в Котельниках и Дубне

Строительство жилых комплексов вело ООО «Солидстройгрупп», но компания столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла выполнить взятые обязательства.

"Договоренность о передаче нам на достройку этих проектов с властями Московской области была достигнута в конце прошлого года", — отметили в ПИК.

По словам представителя компании, в ЖК «Белая дача» предстоит достроить три корпуса: 6а и 7а, чья готовность составляет 55%, а также 17а, который готов лишь 5%. Всего дольщики купили в этих корпусах 1266 квартир.

В ЖК «На Макаренко» в Дубне, компания должна завершить 5-й и 6-й корпуса на 234 квартиры. Строительная готовность корпусов составляет 70% и 45%, отметили в ПИК.

"Мы ожидаем, что оба объекта — и в Дубне, и в Котельниках — будут закончены в 2019 году. Графики завершения работ нами уже подписаны", — сообщили в компании.

Девелопер рассчитывает получить в качестве компенсации затрат за достройку жилых комплексов земельные площадки в Подмосковье и увеличить технико-экономические параметры по другим своим проектам в регионе, добавили в пресс-службе.