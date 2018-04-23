Оренбургский арбитражный суд признал банкротом ООО «Реалстрой»

Оренбургский арбитражный суд решением от 9 апреля 2018 года признал банкротом компанию ООО «Реалстрой». Заключение суда опубликовано 21 апреля на сайте ИД «Коммерсантъ».

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев. Исполняющим обзанности конкурсного управляющего назначен члена САМРО «Ассоциации антикризисных управляющих» Виктора Лапшина. Утверждение кандидатуры конкурсного управляющего пройдет 7 мая 2018 года.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, компания «Реалстрой» была зарегистрирована в Оренбурге в мая 2010 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и генеральным директором, по информации ЕРГЮЛ, является Каха Какауридзе. В качестве основного вида деятельности фирмы указано строительство жилых и нежилых помещений.

По сообщениям СМИ, в 2016 году убыток компании составил 5,2 млн рублей. В том же году городская администрация подавала иск в отношении компании. Последняя задолжала за аренду земли более 1,5 млн рублей. Тогда компания приобрела незавершенный строительный объект в областном центре, площадью 1500 квадратных метров и перестала платить аренду.