Ещё
В Иркутске при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске при пожаре в жилом доме пострадал 67-летний мужчина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Инцидент произошел накануне в четырехэтажном доме на улице Полярная. Пожарных вызвали жильцы дома, почувствовавшие запах дыма. Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже. До приезда пожарных соседи пытались самостоятельно проникнуть в горящую квартиру, из окон и из-под двери которой шел черный дым, но не смогли. Спасатели вскрыли дверь.
«Счет шел на секунды — очевидцы, которых пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире может находиться её хозяин, а дом газифицирован», — рассказали в МЧС.
В квартире пожарные обнаружили мужчину, который был в бессознательном состоянии. Его передали врачам. Пока огнеборцы тушили пожар, домой вернулась сестра пострадавшего. Она призналась, что заперла брата дома, так как он был пьян и не мог закрыть дверь сам. Женщина рассказала, что он злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.
Пенсионер получил ожоги головы, рук и верхних дыхательных путей и отравился угарным газом, добавили в ведомстве. Больше в ЧП никто не пострадал.
АиФ Иркутск: последние новости
Самым богатым депутатом Госдумы от Приангарья снова стал Иосиф Кобзон Тарифы на капремонт в Иркутской области «заморозят» до 2020 года Горящий Байкал. Иркутский журналист снял необычное явление на озере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»181
Немцы хотят вернуть Россию в G8229
Эстонец избил украинца из-за спора о России272
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ226
Умер самый старый человек на Земле39
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение