В Иркутске при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер

Иркутске при пожаре в жилом доме пострадал 67-летний мужчина, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Инцидент произошел накануне в четырехэтажном доме на улице Полярная. Пожарных вызвали жильцы дома, почувствовавшие запах дыма. Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже. До приезда пожарных соседи пытались самостоятельно проникнуть в горящую квартиру, из окон и из-под двери которой шел черный дым, но не смогли. Спасатели вскрыли дверь.

«Счет шел на секунды — очевидцы, которых пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире может находиться её хозяин, а дом газифицирован», — рассказали в МЧС

В квартире пожарные обнаружили мужчину, который был в бессознательном состоянии. Его передали врачам. Пока огнеборцы тушили пожар, домой вернулась сестра пострадавшего. Она призналась, что заперла брата дома, так как он был пьян и не мог закрыть дверь сам. Женщина рассказала, что он злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

Пенсионер получил ожоги головы, рук и верхних дыхательных путей и отравился угарным газом, добавили в ведомстве. Больше в ЧП никто не пострадал.