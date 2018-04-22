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В первом квартале 2018 года площадь проданной коммерческой недвижимости в Пекине сократилась на 66 проц.
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В первом квартале 2018 года площадь проданной коммерческой недвижимости в Пекине сократилась на 66 проц. 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
в годовом выражении и составила 789 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Статистическим управлением мегаполиса.
За указанный отрезок времени площадь реализованного жилья в китайской столице уменьшилась на 59,6 проц. до 542 тыс. кв. м.
В январе-марте текущего года в Пекине началось строительство новой коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 548 тыс. кв. м, что на 52,7 проц. меньше, чем годом ранее. В частности, 1 млн 59 тыс. кв. м пришлось на долю жилья /снижение на 29,4 проц. /.
В первом квартале с.г. площадь построенной коммерческой недвижимости в столице сократилась на 31,1 проц. в годовом исчислении до 1 млн 863 тыс. кв. м. В частности, было построено жилье площадью 858 тыс. кв. м. /снижение на 10,9 проц. /. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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