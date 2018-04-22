Жителей ДОКа расселяют: компенсации от застройщика не хватает даже на однушку

Тюмени квартал улиц Тюменской, Рылеева и Курчатова попал в программу развития застроенных территорий. Людей, живущих на более чем 10 гектарах земли, должны переселить, а на месте их деревянных двухэтажек возвести новый микрорайон. Строительство ведет группа компаний «В72».

Сейчас в диалоге собственников квартир и строителей возник конфликт. Горожане не спешат соглашаться на предлагаемые компанией условия. После городской оценки квартир от застройщика пришли другие специалисты, давшие заключение, что квартиры стоят дешевле в два раза. Например, стоимость трехкомнатной квартиры снизили с 3,5 миллионов рублей до 1,6 миллиона рублей. Собственники не понимают, какие равнозначные квартиры можно купить за деньги строителей. Согласно условий такой «реновации по-тюменски» застройщик должен выплатить собственникам компенсации за жилье и землю. Процедура выполняется согласно графика освоения территории.

Условия жизни в деревянных домах далеки от идеала. Но жители не спешат соглашаться на переезд. Их жизнь в тихом районе устраивает

Редакция 72.ru разбиралась в ситуации.

Застройщик пытается занизить стоимость изымаемых квартир

В редакцию сайта 72.ru обратились собственники квартир в домах, попавших под снос. Пока идет поэтапное строительство, люди вынуждены жить в условиях постоянного шума, но главной проблемой стала альтернативная оценка квартир застройщиком. Его специалисты сочли, что квартиры стоят вдвое меньше.

— Специалисты, приходившие от департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени, оценили нашу двушку площадью более 40 квадратов, в три миллиона 44 тысячи рублей, — рассказала Евгения Мндлян, жительница дома №41 по улице Тюменской. — Потом приходили оценщики от застройщика, их не устроила оценка города, и они заказали свою. Их специалисты решили, что наша квартира стоит меньше — 1 миллион 338 тысяч рублей. Нам сказали, что мы можем в любом районе выбрать хрущевку, но не дороже двух миллионов. А если хотим новостройку, то с доплатой. За те деньги, что нам предлагает застройщик, я двухкомнатную квартиру в Тюмени не куплю, максимум общежитие. Сроки принятия добровольного решение у нас истекают 4 мая, потом изъять квартиру смогут через суд. Кроме того, уже были снесены четыре дома и точно такую же квартиру, как наша, оценили в большую сумму.

Жилищный Кодекс указывает, что в сумму компенсации включают рыночную стоимость квартиры и общего имущества дома, убытки, причиненные изъятием и связанные с переездом. Также собственникам взамен могут предоставить другое жилое помещение.

В доме №41 по улице Тюменской у жителей нет канализации и водопровода. Туалет расположен примерно в 15-20 метрах от многоквартирника

В замешательстве и жители соседнего дома — №43 на улице Тюменской. Они жалуются на недостаток коммуникации с представителями застройщика.

— О переселении нам ничего не говорят, — рассказала многодетная мать Ольга Чикишева , жительница дома №43. — От администрации города приходили оценщики, сделали работу, дали нам документы. Потом пришли оценщики от застройщика, и выставили сумму в половину меньше. Жители, естественно, не согласны. На сегодняшний день ситуация нам непонятна, мы же не можем к ним прийти и стукнув кулаком по столу сказать: «Дайте!». Мы ждем, нам приходят какие-то документы. Я обращалась к застройщику, он еще в конце декабря обещал мне прислать письменный ответ, но не сделал этого. Попыталась выйти с представителем на контакт, но на мои звонки он не реагировал. В феврале набрала его с чужого номера, он поднял трубку и снова пообещал ответить на мои вопросы письменно. Уже апрель, и я все еще жду ответ.

Если собственники не согласятся на предложенные условия, то квартиры и земли будут изымать через суд — статья 32 Жилищного Кодекса допускает принудительное изъятие. Права на компенсацию собственникам сохраняются.

Ольга Чикишева апеллирует к статье 32 Жилищного Кодекса, которая регламентирует обеспечение жилищных прав собственников при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Она считает, что с ней, как с собственником, должны договариваться, а она имеет право выставлять свои условия. Она, как многодетная мать, считает, что должны быть обеспечены не только права ее и ее несовершеннолетних детей, но и взрослого сына. Женщине хотелось бы, чтобы у него было отдельное жилье.

Вокруг домов скапливается вода от растаявшего снега

Особенно жителей возмущает то, что в оценке указывают, что транспортная развязка никакая, все соцучреждения далеко. При этом в рекламных проспектах будущего микрорайона пишут, что транспортная развязка хорошая, до центра города ехать несколько минут, поликлиники школы и детсады рядом.

«Жители хотят денег, но денег мы не дадим»

Представитель компании «В72», ведущей строительство, уверил, что жильцы получают всю необходимую информацию.

— Есть график, подписанный с городом, все идет по нему, — пояснил 72.ru Дмитрий Морозов , коммерческий директор группы компаний «В72». — Мы провели встречу с жителями домов №41 и 43, с теми, у кого квартиры в собственности. Всем предложили альтернативу (имеется ввиду новое жилье — Прим. Авт.) в городе выбрать. Есть квартира, предположим трехкомнатная, предлагаем взамен несколько квартир, чтобы быстрее отсюда уехать. Если что-то нравится, то мы переселяем. Они ждут, не хотят. Есть домыслы, что мы дадим деньги. Но мы никому деньги не предлагали, только недвижимость. Зачем им деньги? Они их потратят, а потом будут ходить и ругаться. Наша задача дать людям ключи от квартир. Предлагаем хороший вторичный фонд, поскольку не везде есть «первичка», совпадающая по площади. Мы со всеми собственниками провели переговоры, но люди чего-то ждут. Они не понимают, что это равноценный обмен, и это нормальная схема.

Редакция 72.ru обращалась в пресс-службу администрации Тюмени с просьбой предоставить график расселения и огласить, на каких условиях, прописанных в контракте, должно проводиться расселение людей. Ответа на эти вопросы, на момент подготовки публикации, не последовало.

Покупка участка

Решение о развитии застроенной территории в границах улиц Тюменской, Курчатова, Рылеева власти приняли несколько лет назад. В конце 2015 года они объявили торги, чтобы найти инвестора. Застройщик должен за оговоренные сроки освоить территорию — расселить людей и возвести новый жилой квартал.

По итогам торгов участок площадью 13,8 гектаров достался ООО «Транс-Сибирская Нефтяная Компания» из Тюмени. Сейчас под ее идентификационным номером налогоплательщика (ИНН: 7203278438) числится группа компаний «В72» с уставным капиталом более 40 миллионов рублей. Владеет компанией Артем Ведерников. Он выкупил организацию в 2017 году. Пока доля собственности под обременением «до полной оплаты стоимости доли в размере 35%», сообщается на сайте налоговой.

Лакомый кусочек земли достался компании за 229 тысяч 275 рублей. Дома №41 и 43, ближайшие в очереди на отселение. Они признаны аварийными.

На что еще жалуются жители

Пока решается вопрос о расселении домов, люди живут в условиях стройки.

— Жить в доме невозможно, гул от кранов и бетоновозов стоит всю ночь. Строительство круглосуточное, — рассказала Валентина Торопова , жительница дома №59 на улице Тюменской. Дом находится в нескольких десятках метров от новостройки. — У нас дом аварийный, когда сваи били мы тут подпрыгивали. Даже в МЧС обращались. А в одной из квартир провалился пол. У нас тут кругом ветхие и аварийные дома, а застройщик вокруг нашего дома, вроде бы, планирует начать строительство еще двух.

Валентина Ивановна недовольна близкой стройкой — постоянный шум, грязь от грузовиков, большое количество машин нарушили тихую жизнь микрорайона

Жители остальных домов добавили, что в этом году стало больше талой воды. Они полагают, что это вызвано тем, что застройщик складировал землю у озерца, в которое она должна стекать. Специалисты управы Калининского округа, в свою очередь, сообщили, что ситуация в микрорайоне аналогичная с прошлыми годами. Здесь, как и по всему городу, проводят откачку.

В проблему взаимоотношений вмешаются чиновники. В пятницу, 20 апреля, некоторых жильцов из домов №41 и 43 на улице Тюменской пригласили на встречу в департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени. Она назначена на следующую неделю.

— От 41 дома пригласили двух собственников, от 43 дома тоже двух. Остальные приглашения не получали. Меня не позвали, но я тоже намереваюсь пойти и послушать, что ответят чиновники, — сказала Ольга Чикишева.