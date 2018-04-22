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Тысяча жилых домов построено в Нижегородской области за три месяца 2018 года
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Тысяча жилых домов построено в Нижегородской области за три месяца 2018 года 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
За январь-март 2018 года предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и населением области построено и введено 1000 жилых домов на 3379 квартир.
Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, общая площадь введенных домов составила 255,7 тыс. кв. метров.
Это на 7% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что 800 домов построено нижегородцами в январе-феврале 2018 года.
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