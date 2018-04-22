Ещё
Предотвратили крупный пожар и спасли человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предотвратили крупный пожар и спасли человека 

Хот 22 апреля 2018
Фото: Хот
Огнеборцы пожарно-спасательной части № 5  города Иркутска, выехав сегодня днём по тревоге на улицу Полярную,
спасли от огня 4-этажный дом и одного из его жильцов. Возгорание
произошло в одной из квартир на верхнем этаже. Люди, почувствовав запах
дыма, вызвали пожарных.
— Черный дым валил из окон и из-под двери
квартиры. Соседи суетились вокруг, но не могли попасть внутрь. О том,
что квартира заперта, мы узнали ещё по пути, поэтому, прибыв на место,
надели газодымозащитное оборудование, вооружились кувалдой, бензорезом,
«хулиганом» и вошли внутрь, — прокомментировал начальник караула,
капитан внутренней службы Станислав Хисматулин.
«Хулиган» — модернизированный
пожарный лом для вскрытия дверей. Изобретённый в прошлом веке самими
пожарными, «хулиган» до сих пор является универсальным подручным
средством огнеборцев.
Счет шел на секунды — очевидцы, которых
пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире
может находиться её хозяин, а дом газифицирован. На какой площади
развивается пожар, в комнате или на кухне, где находится газовый баллон,
было неизвестно.
— Вскрыв дверь, мы проникли внутрь и в  сильно задымлённой спальной комнате, на полу у обгоревшей кровати,
обнаружили человека. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Его  вынесли из дома и передали бригаде врачей, — рассказал начальник
караула.
67-летний мужчина получил ожоги головы,
рук и верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом.
Горевшая кровать и тлеющая постель послужили причиной сильного
задымления не только в квартире, но и во всем подъезде.
В то время, пока пожарные ликвидировали
последствия возгорания, домой вернулась сестра пострадавшего мужчины и  объяснила, что она, уходя из дома, закрыла в квартире своего брата,
поскольку он находился в сильном алкогольном опьянении и был не в  состоянии самостоятельно закрыть дверь. Он часто употреблял спиртные
напитки и курил в постели. Неосторожность при курении, едва не стоившая
жизни мужчины, могла лишить жилья и его соседей. Только бдительность
этих людей и своевременное обращение в пожарную охрану спасло человека.
Хот: последние новости
Декларационная кампания завершится 3 мая В Ангарске пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей, передав данные карты лжесотруднику пенсионного фонда Общеобразовательные организации Иркутской области вошли в список лучших школ страны
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие145
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо40
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»229
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение