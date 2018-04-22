Предотвратили крупный пожар и спасли человека

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 города Иркутска , выехав сегодня днём по тревоге на улицу Полярную,

спасли от огня 4-этажный дом и одного из его жильцов. Возгорание

произошло в одной из квартир на верхнем этаже. Люди, почувствовав запах

дыма, вызвали пожарных.

— Черный дым валил из окон и из-под двери

квартиры. Соседи суетились вокруг, но не могли попасть внутрь. О том,

что квартира заперта, мы узнали ещё по пути, поэтому, прибыв на место,

надели газодымозащитное оборудование, вооружились кувалдой, бензорезом,

«хулиганом» и вошли внутрь, — прокомментировал начальник караула,

капитан внутренней службы Станислав Хисматулин.

«Хулиган» — модернизированный

пожарный лом для вскрытия дверей. Изобретённый в прошлом веке самими

пожарными, «хулиган» до сих пор является универсальным подручным

средством огнеборцев.

Счет шел на секунды — очевидцы, которых

пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире

может находиться её хозяин, а дом газифицирован. На какой площади

развивается пожар, в комнате или на кухне, где находится газовый баллон,

было неизвестно.

— Вскрыв дверь, мы проникли внутрь и в сильно задымлённой спальной комнате, на полу у обгоревшей кровати,

обнаружили человека. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Его вынесли из дома и передали бригаде врачей, — рассказал начальник

караула.

67-летний мужчина получил ожоги головы,

рук и верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом.

Горевшая кровать и тлеющая постель послужили причиной сильного

задымления не только в квартире, но и во всем подъезде.

В то время, пока пожарные ликвидировали

последствия возгорания, домой вернулась сестра пострадавшего мужчины и объяснила, что она, уходя из дома, закрыла в квартире своего брата,

поскольку он находился в сильном алкогольном опьянении и был не в состоянии самостоятельно закрыть дверь. Он часто употреблял спиртные

напитки и курил в постели. Неосторожность при курении, едва не стоившая

жизни мужчины, могла лишить жилья и его соседей. Только бдительность

этих людей и своевременное обращение в пожарную охрану спасло человека.